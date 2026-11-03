Mąż Danuty Holeckiej zabrał głos ws. swojego zatrzymania. "Odpowiem jednym słowem"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-11-03 12:26

Zatrzymanie męża znanej dziennikarki Danuty Holeckiej przed jednym z warszawskich cmentarzy stało się zarzewiem medialnej burzy. Do tej pory poznaliśmy tylko stanowisko policji na tę sytuację, ale teraz głos w sprawie postanowił zabrać główny bohater zdarzenia. Krzysztof Dunin-Holecki nie miał żadnych wątpliwości, określając całe zdarzenie tylko jednym słowem.

Dziennikarka Danuta Holecka i jej mąż Krzysztof Dunin-Holecki. O zatrzymaniu mężczyzny przeczytasz na SE.
Autor: Niemiec/ AKPA

Głośna interwencja policyjna miała miejsce w Dzień Wszystkich Świętych na ulicy Fosa na warszawskim Służewiu, a jej bohaterem był mąż Danuty Holeckiej, znanej dziennikarki. Policja podjęła działania, ponieważ mężczyzna miał wjechać w obszar objęty znakiem zakazu ruchu, ustanowionym w związku z czasową organizacją ruchu przy cmentarzu. Według Komendy Stołecznej Policji, eskalacja zdarzenia nastąpiła, gdy mężczyzna odmówił wylegitymowania się i podania swoich danych, co skutkowało założeniem mu kajdanek i doprowadzeniem do radiowozu.

Z nieoficjalnych ustaleń Onetu wynika, że już na początku interwencji mężczyzna miał zachowywać się lekceważąco wobec funkcjonariuszy, odmawiając podjęcia rozmowy, używając obraźliwych słów i próbując ominąć policjantów. Kiedy nie reagował na wezwania do współpracy i podania danych osobowych, został fizycznie zatrzymany. Moment skucia został zarejestrowany przez kamerę TV Republika, której ekipę, jak donoszą, wezwała na miejsce sama Danuta Holecka. Nagranie to szybko obiegło sieć.

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Komisarz Jacek Wiśniewski z KSP przekazał Onetowi, że wobec zatrzymanego sporządzono wniosek o ukaranie do sądu. Obejmuje on dwa wykroczenia: niezastosowanie się do znaku drogowego (art. 92 § 1 Kodeksu Wykroczeń) oraz odmowę udzielenia danych osobowych uprawnionemu organowi (art. 65 Kodeksu Wykroczeń). Po zgłoszeniu przez mężczyznę złego samopoczucia wezwano zespół ratownictwa medycznego, który po badaniu nie stwierdził żadnych nieprawidłowości, a pacjent odmówił proponowanej hospitalizacji.

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Portalowi udało się ostatecznie skontaktować z Krzysztofem Duninem-Holeckim. Całą sytuację skomentował on nader krótko, mówiąc:

Nie będę się wypowiadał w tej sprawie. Odpowiem jednym słowem: ustawka"

Galeria poniżej: Tak się zmieniała Danuta Holecka

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