Mąż Danuty Holeckiej zabrał głos ws. swojego zatrzymania. "Odpowiem jednym słowem"

Głośna interwencja policyjna miała miejsce w Dzień Wszystkich Świętych na ulicy Fosa na warszawskim Służewiu, a jej bohaterem był mąż Danuty Holeckiej, znanej dziennikarki. Policja podjęła działania, ponieważ mężczyzna miał wjechać w obszar objęty znakiem zakazu ruchu, ustanowionym w związku z czasową organizacją ruchu przy cmentarzu. Według Komendy Stołecznej Policji, eskalacja zdarzenia nastąpiła, gdy mężczyzna odmówił wylegitymowania się i podania swoich danych, co skutkowało założeniem mu kajdanek i doprowadzeniem do radiowozu.

Z nieoficjalnych ustaleń Onetu wynika, że już na początku interwencji mężczyzna miał zachowywać się lekceważąco wobec funkcjonariuszy, odmawiając podjęcia rozmowy, używając obraźliwych słów i próbując ominąć policjantów. Kiedy nie reagował na wezwania do współpracy i podania danych osobowych, został fizycznie zatrzymany. Moment skucia został zarejestrowany przez kamerę TV Republika, której ekipę, jak donoszą, wezwała na miejsce sama Danuta Holecka. Nagranie to szybko obiegło sieć.

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Komisarz Jacek Wiśniewski z KSP przekazał Onetowi, że wobec zatrzymanego sporządzono wniosek o ukaranie do sądu. Obejmuje on dwa wykroczenia: niezastosowanie się do znaku drogowego (art. 92 § 1 Kodeksu Wykroczeń) oraz odmowę udzielenia danych osobowych uprawnionemu organowi (art. 65 Kodeksu Wykroczeń). Po zgłoszeniu przez mężczyznę złego samopoczucia wezwano zespół ratownictwa medycznego, który po badaniu nie stwierdził żadnych nieprawidłowości, a pacjent odmówił proponowanej hospitalizacji.

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Portalowi udało się ostatecznie skontaktować z Krzysztofem Duninem-Holeckim. Całą sytuację skomentował on nader krótko, mówiąc:

Nie będę się wypowiadał w tej sprawie. Odpowiem jednym słowem: ustawka"

Interwencja Policji w rejonie cmentarza przy ul. Fosa W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi interwencji policjantów w rejonie cmentarza przy ul. Fosa w Warszawie informujemy, że jej przyczyną było naruszenie przepisów ruchu drogowego. Kierujący samochodem wjechał w obszar objęty znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”, obowiązującym w związku z czasową zmianą organizacji ruchu w pobliżu cmentarza. Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania swoich danych osobowych. W związku z jego zachowaniem policjanci zastosowali kajdanki, aby zapobiec samowolnemu oddaleniu się. W trakcie czynności mężczyzna zgłosił złe samopoczucie. Policjanci wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Podkreślamy, że interwencja była następstwem stwierdzonego naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zachowania kierującego podczas podejmowanych przez policjantów czynności. Nie miała żadnego związku z tożsamością pasażerów samochodu ani wykonywaną przez nich działalnością zawodową. Informacje przedstawiające interwencję jako podjętą bez uzasadnionej przyczyny są niezgodne z ustalonym przebiegiem zdarzenia.— Policja Mokotów Ursynów Wilanów (@Policja_KRPII) November 1, 2026

Galeria poniżej: Tak się zmieniała Danuta Holecka

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