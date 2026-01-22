Minister Nowacka pojawiła się na studniówce. Szkoła ujawnia kulisy udziału szefowej MEN!

Minister edukacji Barbara Nowacka zaskoczyła uczniów łódzkiego liceum, pojawiając się na ich studniówce.

Szefowa MEN nie tylko zaszczyciła wydarzenie swoją obecnością, ale również zatańczyła poloneza w pierwszej parze.

Dyrektorka szkoły ujawnia kulisy tej niespodziewanej wizyty. Dowiedz się, jak doszło do tego niezwykłego wydarzenia!

Minister Nowacka zaskoczyła uczniów łódzkiego LO. Szefowa resortu edukacji narodowej Barbara Nowacka wraz z łódzkim kuratorem oświaty Januszem Brzozowskim byli gośćmi na studniówce XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi. Szefowa MEN zatańczyła poloneza i to w pierwszej parze, a zdjęcia i nagrania z jej udziałem w studniówce obiegły media, wizyta polityczki wzbudziła ogromne zainteresowanie. Jak do niej doszło?

Szefowa MEN wpadła na studniówkę do Łodzi!

Nowe światło na sprawę rzuciła dyrektorka liceum, Małgorzata Michalska, w rozmowie z serwisem Plejada. Jak się okazuje z dużym wyprzedzeniem na studniówkę zaproszony został łódzki kurator, z zaproszeniem szefowej MEN wszystko odbyło się dość spontanicznie. Po prostu pojawiła się informacja, że minister Nowacka będzie tego dnia brała udział w balu charytatywnym w Łodzi. Dlatego postanowiono działać!

Gdy szkoła dowiedziała się o pobycie pani minister Barbary Nowackiej w Łodzi w dniu studniówki oraz o jej udziale w innym wydarzeniu o charakterze charytatywnym, podjęto decyzję o skierowaniu zaproszenia również do pani minister. Ku naszej radości zaproszenie to zostało przyjęte. Jak co roku, zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły, pierwszą część studniówki rozpoczyna polonez, taniec dyrekcji i nauczycieli z uczniami. Zarówno pani minister, jak i pan kurator zostali zapytani przez szkołę jeszcze przed studniówką, czy zechcą wziąć udział w tym tańcu. Decyzja o udziale zapadła przed wydarzeniem - wyjawiła kulisy zaproszenia Nowackiej pani dyrektor.

Barbara Nowacka zatańczyła poloneza

Jak dodała dyrektor XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi minister uczestniczyła w części oficjalnej inaugurującej studniówkę. Trzeba przyznać, że z pewnością taka wizyta zostanie w pamięci uczniów na całe lata! Niżej znajdziecie zdjęcia ze studniówki z udziałem Barbary Nowackiej, która tego dnia postawiła na szarą kreację: bluzkę ozdobioną koralinami na rękawach oraz połyskującą, długą spódnicę w kolorze srebrnym.

