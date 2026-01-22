Minister Nowacka pojawiła się na studniówce. Szkoła ujawnia kulisy udziału szefowej MEN!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-01-22 11:09

Minister edukacji Barbara Nowacka zaskoczyła wszystkich, gdy kilka dni temu pojawiła się na studniówce w jednym z łódzkich liceów. Co więcej, nie tylko odwiedziła uczniów w tym wyjątkowym dla nich dniu, ale też zatańczyła poloneza. Teraz szkoła ujawnia, jak doszło do wizyty szefowej MEN. Dyrektorka LO wszystko opowiedziała.

Minister Nowacka zaskoczyła uczniów łódzkiego LO. Szefowa resortu edukacji narodowej Barbara Nowacka wraz z łódzkim kuratorem oświaty Januszem Brzozowskim byli gośćmi na studniówce XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi. Szefowa MEN zatańczyła poloneza i to w pierwszej parze, a zdjęcia i nagrania z jej udziałem w studniówce obiegły media, wizyta polityczki wzbudziła ogromne zainteresowanie. Jak do niej doszło?

Szefowa MEN wpadła na studniówkę do Łodzi!

Nowe światło na sprawę rzuciła dyrektorka liceum, Małgorzata Michalska, w rozmowie z serwisem Plejada. Jak się okazuje z dużym wyprzedzeniem na studniówkę zaproszony został łódzki kurator, z zaproszeniem szefowej MEN wszystko odbyło się dość spontanicznie. Po prostu pojawiła się informacja, że minister Nowacka będzie tego dnia brała udział w balu charytatywnym w Łodzi. Dlatego postanowiono działać!

Gdy szkoła dowiedziała się o pobycie pani minister Barbary Nowackiej w Łodzi w dniu studniówki oraz o jej udziale w innym wydarzeniu o charakterze charytatywnym, podjęto decyzję o skierowaniu zaproszenia również do pani minister. Ku naszej radości zaproszenie to zostało przyjęte. Jak co roku, zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły, pierwszą część studniówki rozpoczyna polonez,  taniec dyrekcji i nauczycieli z uczniami. Zarówno pani minister, jak i pan kurator zostali zapytani przez szkołę jeszcze przed studniówką, czy zechcą wziąć udział w tym tańcu. Decyzja o udziale zapadła przed wydarzeniem - wyjawiła kulisy zaproszenia Nowackiej pani dyrektor. 

Barbara Nowacka zatańczyła poloneza 

Jak dodała dyrektor XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi minister uczestniczyła w części oficjalnej inaugurującej studniówkę. Trzeba przyznać, że z pewnością taka wizyta zostanie w pamięci uczniów na całe lata! Niżej znajdziecie zdjęcia ze studniówki z udziałem Barbary Nowackiej, która tego dnia postawiła na szarą kreację: bluzkę ozdobioną koralinami na rękawach oraz połyskującą, długą spódnicę w kolorze srebrnym. 

Młodziutka Barbara Nowacka była modelką! Prowadziła też kultowy program "5-10-15" ze znanym fotografem. Ale miała wtedy fryzurę!

