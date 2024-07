No ładnie

Dominika Chorosińska to aktualnie posłanka Prawa i Sprawiedliwości, która w ostatnio próbowała swoich sił także w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Niestety, nie zdobyła mandatu europosłanki, zdobywając jedynie niecałe 7 tys. głosów. Pięć lat wcześniej, w 2019 roku także ubiegała się o mandat europosłanki, zdobyła ponad 12 tys. głosów, jednak to nie dało jej mandatu. Warto wspomnieć, że w Sejmie zasiada już drugą kadencję, a w trwającym zaledwie dwa tygodnie trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego, Dominika Chorosińska była ministrem kultury i dziedzictwa narodowego.

Dominika Chorosińska to matka sześciorga dzieci!

Prywatnie Dominika Chorosińska może pochwalić się tym, że wraz z mężem Michałem Chorosińskim, tworzą szczęśliwą i wielodzietną rodzinę. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości i jej mąż wychowują sześcioro dzieci, a najmłodsza pociecha pary przyszła na świat, gdy jej mama już była posłanką. O tym, że spodziewa się dziecka publicznie powiadomił jej partyjny kolega, poseł Piotr Uściński z PiS, który biorąc udział w konferencji Urzędu Miasta w Ząbkach zwrócił się do Chorisińskiej: - Proszę państwa, ja bardzo gratuluję Dominice, bo Dominika jak widać, bardzo inwestuje w rodzinę i dzieci. Oby z Ciebie, brały przykład inne Polki, z tego wyżu demograficznego.

Posłanka PiS z mężem i córką grała w "M jak miłość"

Wiele osób doskonale wie, że Chorosińska, znana też z panieńskiego nazwiska Figurska, przez wiele lat pracowała jako aktorka. Chorosińska największą sławę i popularność zdobyła rolą cichej i skromnej Ewy Nowickiej, która w początkach serialu "M jak miłość" była kochanką jednego z czołowych bohaterów Krzysztofa Zduńskiego (w tej roli Cezary Morawski). Zagrała też w filmie "Smoleńsk". Jej mąż także jest aktorem i co ciekawe, małżonkowie grali wspólnie w "M jak miłość" i to parę! Bo grany przez Michała Chorosińskiego Leszek odbił Ewę Krzysztofowi! Niewiele osób może pamiętać, ale Chorosińscy grając w serialu grali wraz ze swoją najstarszą córką Nastazją. Dziś to już dorosła dziewczyna, która właśnie obchodzi 21. urodziny, a o wszystkim powiadomiła posłanka PiS, która w wyjątkowy sposób przekazała, że córka świętuje:

- Nie mogłaś wybrać sobie lepszej daty urodzin niż w rocznicę Bitwy pod Grunwaldem, nasza ukochana Wojowniczko, Pionierko - przecierałaś szlaki dla Rodzeństwa. Po Tobie już każde z nich miało łatwiej .. Kochamy Cię bezgranicznie, Nastusiu, nasza Ty Pierworodna Żyj pięknie - napisała we wzruszających słowach dumna z córki mama polityczka.

