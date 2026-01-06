Słynna wpadka Ryszarda Petru na temat Święta Trzech Króli. Przypominamy, jak to było!

Ryszard Petru stał się synonimem corocznych obchodów Święta Trzech Króli za sprawą swojej kultowej wpadki.

W 2016 roku, podczas konferencji prasowej, polityk w zdenerwowaniu przejęzyczył się, mówiąc o "Sześciu Królach" zamiast Trzech.

Po latach Petru z dystansem podchodzi do swojego błędu, wykorzystując go nawet w kampanii wyborczej i akcjach charytatywnych.

Sprawdź, jak jedna pomyłka stała się trwałym elementem polskiej polityki i wizerunku polityka!

W październiku 2016 roku, podczas konferencji prasowej, Ryszard Petru, odnosząc się do planów likwidacji gimnazjów przez PiS, w zdenerwowaniu wypowiedział słowa, które na zawsze zapisały się w historii polskiej polityki.

- Rozpoczynamy święta. Po świętach, przypomnę, jest SZEŚCIU króli. I kończy się pierwsze półrocze. Kiedy oni to chcą zrobić? - powiedział wówczas.

Wypowiedź ta, choć wynikająca z przejęzyczenia, szybko obiegła internet i stała się przedmiotem licznych memów i żartów. Internauci, a także inni politycy, jak Paweł Kukiz, nie omieszkali wykorzystać tej okazji do kpin. Warto przypomnieć, że tradycyjnie 6 stycznia obchodzimy Święto Trzech Króli.

Ryszard Petru z dystansem do siebie

Po ośmiu latach od pamiętnej wpadki, Ryszard Petru postanowił przypomnieć o niej w swoich mediach społecznościowych. W sobotę, 6 stycznia 2024 roku, opublikował wpis: „Przypominam, to dziś!” wraz ze zdjęciem opatrzonym podpisem „Ryszard przypomina, w sobotę sześciu króli”. Ten gest autoironii spotkał się z pozytywnym odbiorem internautów, którzy chwalili polityka za dystans i poczucie humoru. Komentarze takie jak „Szacun za dystans”, „Brawo za autoironię” czy „Klasa!” świadczą o tym, że umiejętność żartowania z własnych błędów jest ceniona przez odbiorców.

Pomyłka z 2016 roku stała się dla Ryszarda Petru czymś więcej niż tylko zabawnym wspomnieniem. Polityk wielokrotnie wykorzystywał ją w różnych kontekstach. W 2023 roku Petru odwołał się do hasła „Sześciu Króli” w swojej kampanii wyborczej, tworząc na TikToku film pt. „Sześciu królów dobrej zmiany”. Ponadto, w 2018 roku Ryszard Petru wystawił na aukcję WOŚP koszulkę z napisem „6-ciu króli” i swoim odręcznym podpisem. Koszulka została sprzedana za 2550 złotych, co pokazuje, jak duży wpływ na świadomość społeczną miała ta wpadka.

Pomyłka Ryszarda Petru, choć początkowo była powodem do żartów i kpin, z czasem stała się elementem jego wizerunku, a także dowodem na to, że polityk potrafi podejść do siebie z dystansem. Historia „Sześciu Króli” to przykład, jak polityczna wpadka może przekształcić się w kultowy moment, wykorzystywany zarówno w celach humorystycznych, jak i charytatywnych.

W naszej galerii przypomnisz sobie ślub Ryszarda Petru:

