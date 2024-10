Tak Wojewódzki zachwalał biznes z Palikotem. Dawne czasy to już wspomnienie

Dramat Leszka Millera. Wyznał to o śmierci syna. Łzy aż cisną się do oczu…

Janusz Palikot ma teraz trudny czas. Były poseł i biznesem został zatrzymany przez CBA, a następnie przewieziony do Wrocławia do wydziału Prokuratury Krajowej gdzie on, jak i dwaj inni mężczyźni, usłyszeli zarzuty oszustwa. Sprawa dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilku tysięcy pokrzywdzonych na kwotę blisko 70 mln zł. Jednak to nie jedyna sprawa, która przysporzyła Palikotowi kłopotów.

ZOBACZ: Rozmawialiśmy z obrońcą Palikota: "Mój klient nie przyznaje się do winy". Mówi jak wygląda sytuacja

Była też inna spraw, a mianowicie chodzi o spółkę, która zajmowała się produkcją i sprzedażą wysokoprocentowych alkoholi. Sukces biznesu miały zapewnić znane nazwiska, w tym właśnie celebryta Kuba Wojewódzki. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem. Spółka miała przynieść sukces biznesowy. Jednak zamiast spodziewanych profitów doszło do zakończenia współpracy, a Kuba Wojewódzki wydał nawet oświadczenie, w którym wyjaśniał, że nie spodziewał się takie obrotu sprawy:

W roku 2020 Janusz P. zaproponował mi współpracę na rynku nowych produktów alkoholowych. Nigdy nie interesował mnie ten biznes, ale od dłuższego czasu nosiłem się z pomysłem wyprodukowania napojów opartych na suszu konopnym więc uznałem to za dobrą okazję. (...) W momencie, gdy publiczne aktywności finansowe Janusza zaczęły przyjmować niepokojące formy informowałem go o tym mailowo. Że jest mi to obce i stanowczo się od tego odcinam. (...) To był mój największy błąd inwestycyjny zarówno w kwestiach biznesowych jak i ludzkich. (...) Wszystkim, którzy dołączyli do tego biznesu ze względu na moją tam obecność mogę napisać szczere PRZEPRASZAM. Podobnie jak Wy zaufałem i podobnie jak Wy poniosłem porażkę.

Co ciekawe to oświadczenie opublikował on w styczniu 2024, ale wcześniej w programie „Hejt Park”, pod koniec 2021 roku mówił o spółce, która niewiele później miała zadebiutować na giełdzie:

- Ja jestem człowiekiem spełnionym, bo moje marzenia, które zaczęły się kształtować, kiedy byłem w podstawówce, a w LO były wygenerowane, spełniły się wszystkie. Chociażby nasza spółka, gdzie niedługo debiutujemy na giełdzie z Januszem Palikotem (...) wyceniona na gigantyczne pieniądze. Znaczy pieniądze, które uczynią mnie, myślę, że dwa pokolenia do przodu przodu człowiekiem niezależnym- komentował.

