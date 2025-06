W młodości nosił wąsy, przyszłą żonę poznał w podstawówce! Urodziny Mateusza Morawieckiego

57. urodziny Mateusza Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki był szefem rządu od grudnia 2017 roku aż do grudnia 2023, gdy powołany został nowy rząd. Polacy doskonale go znają. Wiadomo, że już jego ojciec Kornel Morawiecki działał w polityce, jako działacz opozycji antykomunistycznej i twórca Solidarności Walczącej. Wszyscy wiedzą, że były premier, zanim został szefem rządu, wcześniej był ministrem, ale też pracował w bankowości.

- Urodzony 20 czerwca 1968 r. we Wrocławiu. Polski polityk i menedżer, były prezes zarządu Banku Zachodniego WBK. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Business Administration Central Connecticut State University oraz Politechniki Wrocławskiej, studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytetu w Hamburgu oraz Uniwersytetu w Bazylei - można było przeczytać z jego oficjalnej biografii umieszczonej na stronie kancelarii premiera.

W młodość Morawiecki przeszedł przez koszmar! To aż mrozi krew w żyłach

Jeśli chodzi o młodość Morawieckiego, to była ona pełna zwrotów akcji rodem z filmu, bo nie tylko jego ojciec, ale i on sam angażował się w działania opozycji. Te historie dosłownie mrozi krew w żyłach! Sam Morawiecki opowiadał, że nieraz był zatrzymywany i bity przez służby! Miał zaledwie 15 lat, gdy został porwany: - Dla Mateusza przełomem było pierwsze pobicie przez ZOMO latem 1983 roku. Naprawdę dotkliwie go wtedy pobili, wrócił do domu cały w sińcach i ślady zostały mu na długo - opowiadała niegdyś jego siostra Anna.

Zaczęło się od tego, że został zatrzymany przez zomowców, gdy wychodził ze mszy za ojczyznę i funkcjonariusze zapytali go o nazwisko, to im wystarczyło. Chłopaka wywieźli do lasu i kazali kopać grób!

- Daliśmy mu minimalną ochronę w momencie, w którym porwano go z ulicy i przeprowadzono mu seans strachu. Kazano mu nawet kopać swój grób. Odgrażano się, że młodszą siostrę mogą zgwałcić nieznani sprawcy. Przeprowadziliśmy wtedy akcję odwetową. Spaliliśmy wtedy domek letniskowy szefa wrocławskiej SB płk. Czesława Błażejewskiego – opowiadał kilka lat temu portalowi Wszystkoconajważniejsze.pl Wojciech Myślecki, działacz opozycji i znajomy rodziny Morawieckich.

Morawiecki chodził z żoną Iwoną do jednej klasy!

Inną ciekawą, ale już pozytywną i piękną historią z życia Morawieckiego jest to, jak poznał żonę Iwonę. Otóż co ciekawe, Morawiecki i jego przyszła małżonka chodzi do jednej klasy w szkole podstawowej! Sam polityk to wyznał, gdy kilka lat temu życzył powodzenia w nowym roku szkolnym uczniom. Pokazał wtedy zdjęcie szkolne, które podpisał:

- Pamiętam, że dla mnie początek roku szkolnego zawsze był bardzo pozytywnym momentem, bo w szkole miałem wielu przyjaciół, a także, jak się później okazało, Miłość mojego życia. Tak, na tym zdjęciu ze szkoły podstawowej nr 60 we Wrocławiu jestem nie tylko ja, ale także moja żona Iwona.

Para wzięła ślub w latach 90. Doczekała się gromadki dzieci: dwoje starszych (córka Aleksandra i syn Jeremiasz) to już dorosłe osoby. Młodsze Ignacy i Magda to nastolatki. Morawiecki kilka miesięcy temu został też dziadkiem, na świat przyszedł jego pierwszy wnuczek Staś.

