Wiadomo, co mówili o Janie Pawle II koledzy ze szkolnej paczki! Po latach prawda wyszła na jaw

Dzieciństwo i młodość Jana Pawła II. Wielkie tregedie

Jan Paweł II nie miał łatwego dzieciństwa. Gdy miał 9 lat, w jego życiu wydarzyła się ogromna tragedia. Zmarła jego ukochana mama - Emilia Wojtyła. Dzielnemu tacie Karola Wojtyły w wychowaniu syna pomagał brat przyszłego papieża - Edmund Wojtyła, który zaraził go miłością do gór i teatru. Niestety także on odszedł przedwcześnie. Brat Jana Pawła II zmarł, mając zaledwie 26 lat po tym, gdy w szpitalu zaraził się szkarlatyną. Karol Wojtyła miał wówczas tylko 12 lat i musiał sobie w życiu radzić. Jaki był przyszły papież w czasach szkolnych? Rąbka tajemnicy uchylił Stanisław Dziwisz, który ujawnił, co o Janie Pawle II mówili jego koledzy z licealnej paczki. Sam kardynał zaczął pracę u Karola Wojtyły, gdy ten był jeszcze arcybiskupem krakowskim. Trwał z nim aż do śmierci papieża w 2005 roku.

Stanisław Dziwisz ujawnił, co o Janie Pawle II mówili jego przyjaciele ze szkoły

Stanisław Dziwisz w rozmowie z Radiem Maryja wspominał Jana Pawła II. - Żyłem blisko człowieka wyjątkowego – świetny filozof, teolog, pisarz, aktor, ale przede wszystkim był to człowiek modlitwy. Jego przyjaciele z czasów licealnych mówili, że był taki sam, jak oni. Lubił piłkę nożną, turystykę, ale równocześnie było w nim coś głębszego. To było życie pełne modlitwy, której wartość przez cały czas pogłębiał - podkreślił kardynał. Przy okazji zdradził, jakie były relacje Jana Pawła II z Josephem Ratzingerem. - Oni się dobrze rozumieli. Mieli do siebie wielki szacunek. Omawiali wszystkie ważne sprawy. Wszystkie ważne dokumenty zawsze przechodziły przez lekturę ks. kard. Josepha Ratzingera - zaznaczył Stanisław Dziwisz.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniali się Stanisław Dziwisz i Jan Paweł II. Pod galerią znajduje się quiz o Janie Pawle II

Quiz Jan Paweł II. Co wiesz o polskim papieżu? 10/15 to minimum Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Jan Paweł II? W Krakowie W Wadowicach W Warszawie Dalej