Wielka radość w rodzinie Mateusza Morawieckiego! Pokazali uroczego maluszka

Mateusz Morawiecki pochwalił się na swoim instagramowym profilu zdjęciami i filmikiem, który z pewnością rozczuli wielu internautów. Widać na nich, jak z rodziną bawi się mały szczeniaczek rasy pudel toy o charakterystycznym, rudym kolorze sierści.

- Morawieccy kochają pieseły. Nie tylko te internetowe… Miłej i aktywnej niedzieli! - napisał były premier.

Widać, że cała rodzina jest zachwycona zwierzakiem. Tego z kolei rozpiera energia! Na nagraniu widać, jak biega za piłeczką i nie może się doczekać, aż właściciele mu ją poturlają. Jeszcze nie wiadomo, jak pupil ma na imię, trzeba jednak przyznać, że jest wyjątkowo uroczy.

Gdy dorośnie, pudel toy będzie mógł się poszczycić długą, puchatą sierścią, ale też przyjacielskim usposobieniem. To rasa, która bardzo przywiązuje się do swoich opiekunów. Są także bardzo inteligentne i aktywne - nie ma mowy, by wylegiwać się na kanapie! Te psiaki zdecydowanie muszą się wyszaleć. Łatwo można je wychować, gdyż szybko się uczą i są skore do współpracy. Bywają także zazdrosne o swoich właścicieli i mogą być niechętne do zabaw z innymi psami. Warto zaznaczyć, że cena pudla toy to około 8000 zł.

Maluszek na pewno dostarczy rodzinie Morawieckich wiele radości! Zwłaszcza dzieci posła PiS wydają się szczęśliwe. Czeka ich jednak wiele pracy, by nauczyć psiaka właściwego zachowania.

Sonda Lubisz psy? Tak, lubię Kocham psy! Nie przepadam Wolę koty