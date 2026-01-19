Wieniawa wystawiła na WOŚP nocowankę u siebie. Posłanka Żukowska przestrzega!

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-01-19 13:41

Finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami. Aktorzy, sportowcy, muzycy i politycy, chcą wesprzeć szczytny cel akcji przekazują na licytacje przeróżne rzeczy i nie tylko. Aktorka Julia Wieniawa wystawiła na aukcję nocowankę ze sobą. Uwagę na to zwróciła m.in. posłanka Anna Maria Żukowska, która ostrzega, że jest jednak dość ryzykowne.

Autor: AKPA/Kudelski SE/ AKPA

Tuż przed 34. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy coraz częściej słychać doniesienia na temat kolejny aukcji. Wśród tego, co można znaleźć i wylicytować jest też wspólna noc z Julią Wieniawą. - Cześć, tu Julia! Zabiorę Ciebie i grupę Twoich znajomych (do 5 osób) na nocowankę w jednym z malowniczych, chillowych miejsc na mapie Mazowsza. W planie m.in kolacja, wspólny maraton filmowy, karaoke, zdrowe przekąski i poranne aeroby. Do zobaczenia! - zachęca w opisie aukcji Wieniawa. Jak dowiadujemy się z opisu aukcji: liczba osób, które mogą wziąć udział w realizacji aukcji: zwycięzca aukcji oraz 4 osoby towarzyszące. Termin realizacji: do końca października 2026 r. (po uprzednim potwierdzeniu daty przez obie strony), miejsce realizacji aukcji: Warszawa. Dodatkowe koszty związane z realizacją aukcji (np. dojazd) pokrywa: Zwycięzca. Czy ktoś jest chętny na takie atrakcje w towarzystwie gwiazdy? Oczywiście! Aukcję licytuje już prawie 40 osób, a jej aktualna cena to ponad 80 tysięcy złotych, a z pewnością cena podskoczy, bo do końca licytacji został prawie miesiąc.

Uwagę na aukcję zwróciła nawet posłanka Anna Maria Żukowska, która trafiła na wiadomość o nocownace na portalu X. Polityczka ostrzegła, że taka akcja niesie za sobą pewne ryzyko: - Trochę ryzykowne zapraszać do siebie do domu zupełnie obcą osobę na nocowanie - zauważyła Żukowska. 

Politycy grają z WOŚP!

Jeśli zaś chodzi o aukcje polityków, to w tym roku, łakomy kąsek czeka na miłośników piłki nożnej. Premier Donald Tusk wystawił na licytację swoje złote buty do gry. - Weź udział w aukcji i wylicytuj złote korki - wyjątkową pamiątkę Premiera Donalda Tuska. Zwycięzca aukcji spotka się z Premierem w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której gościli m.in. Król Karol III i Prezydent Emmanuel Macron. Zachęcamy do licytacji! Do końca świata i jeden dzień dłużej! - głosi opis aukcji. Obecnie o korki walczą ze sobą 24 osoby, a cena butów to już więcej ponad 100 tysięcy złotych.

Z innych ciekawych aukcji w tym roku, jeśli chodzi o polityków, to m.in. edukacyjna wycieczka z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem po Bieszczadach, zwiedzanie Paramentu Europejskiego w Brukseli z europosłanką Martą Wcisło oraz spacer z psami w towarzystwie europosła Roberta Biedronia i celebrytki Joanny Krupy. 

