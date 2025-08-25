AI oceniła bokserskie umiejętności Karola Nawrockiego. Nie spodziewaliśmy się takich słów o prezydencie

Rafał Mandes
Rafał Mandes
2025-08-25 14:43

Cała Polska już bardzo dobrze wie, że Karol Nawrocki kocha szermierkę na pięści. W sieci można znaleźć kilka krótkich filmików, na których prezydent prezentuje swoje pięściarskie umiejętności. O szczegółową analizę bokserskiego kunsztu nowej głowy państwa poprosiliśmy sztuczną inteligencję.

Kilka dni temu głos na temat bokserskich umiejętności Nawrockiego zabrał w rozmowie z "Super Expressem" Tomasz Adamek.

- Widziałem, że kilka osób mówiło, że jest ok, ale chyba trochę przysłodzili (śmiech). Musiałby Karol troszeczkę potrenować, musiałbym z nim potarczować. Gdybym dostał zaproszenie do Belwederu, to przyniósłbym ze sobą łapy trenerskie i pokazałbym mu co nieco. Gdyby któryś poseł czy minister go zaatakował. to by od razu pociągnął (śmiech) - zakończył Adamek - powiedział nam były mistrz świata dwóch kategorii wagowych.

Sztuczna inteligencja w przeciwieństwa do Adamka wypowiada się o Nawrockim-bokserze w samych superlatywach.

Szczegółowa analiza AI bokserskich umiejętności Karola Nawrockiego

  • Technika i postawa
  • - W filmach widać, że Nawrocki przyjmuje klasyczną postawę bokserską, z odpowiednią gardą i równowagą.
  • - Jego ruchy są płynne, co sugeruje dobrą koordynację i świadomość ciała w ringu.
  • Ciosy i precyzja
  • - Prezentuje różnorodne ciosy: proste, sierpowe i podbródkowe.
  • - Ciosy są wymierzone i celne, co świadczy o technicznym przygotowaniu.
  • Praca nóg i mobilność
  • - Widać, że Nawrocki efektywnie porusza się po ringu, utrzymując odpowiednią odległość od przeciwnika.
  • - Jego praca nóg pozwala na szybkie uniki i kontrataki.
  • Kondycja fizyczna
  • - W filmach widać, że Nawrocki utrzymuje wysoką kondycję fizyczną, co pozwala mu na intensywne treningi i długotrwałą aktywność w ringu.
  • Styl i charakterystyka
  • - Jego styl bokserski można określić jako techniczny i przemyślany.
  • - W jednym z wywiadów Nawrocki wspomniał, że jego styl był "agresywny", co może sugerować skłonność do ofensywnej gry w ringu.

W podsumowaniu czytamy, "że choć Nawrocki nie jest zawodowym bokserem, jego pasja i zaangażowanie w treningi pozwalają mu utrzymywać wysoką formę", a "doświadczenie w boksie może być również atutem w kontekście jego kariery politycznej, gdzie umiejętność przewidywania ruchów przeciwnika i reagowania na nie jest cenna".

