Kilka dni temu głos na temat bokserskich umiejętności Nawrockiego zabrał w rozmowie z "Super Expressem" Tomasz Adamek.

- Widziałem, że kilka osób mówiło, że jest ok, ale chyba trochę przysłodzili (śmiech). Musiałby Karol troszeczkę potrenować, musiałbym z nim potarczować. Gdybym dostał zaproszenie do Belwederu, to przyniósłbym ze sobą łapy trenerskie i pokazałbym mu co nieco. Gdyby któryś poseł czy minister go zaatakował. to by od razu pociągnął (śmiech) - zakończył Adamek - powiedział nam były mistrz świata dwóch kategorii wagowych.

Sztuczna inteligencja w przeciwieństwa do Adamka wypowiada się o Nawrockim-bokserze w samych superlatywach.

Kulisy tajnej imprezy po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Dostał wyjątkowy prezent od ludzi boksu

Szczegółowa analiza AI bokserskich umiejętności Karola Nawrockiego

Technika i postawa

- W filmach widać, że Nawrocki przyjmuje klasyczną postawę bokserską, z odpowiednią gardą i równowagą.

- Jego ruchy są płynne, co sugeruje dobrą koordynację i świadomość ciała w ringu.

Ciosy i precyzja

- Prezentuje różnorodne ciosy: proste, sierpowe i podbródkowe.

- Ciosy są wymierzone i celne, co świadczy o technicznym przygotowaniu.

Praca nóg i mobilność

- Widać, że Nawrocki efektywnie porusza się po ringu, utrzymując odpowiednią odległość od przeciwnika.

- Jego praca nóg pozwala na szybkie uniki i kontrataki.

Kondycja fizyczna

- W filmach widać, że Nawrocki utrzymuje wysoką kondycję fizyczną, co pozwala mu na intensywne treningi i długotrwałą aktywność w ringu.

Styl i charakterystyka

- Jego styl bokserski można określić jako techniczny i przemyślany.

- W jednym z wywiadów Nawrocki wspomniał, że jego styl był "agresywny", co może sugerować skłonność do ofensywnej gry w ringu.

Karol Nawrocki na gali boksu w Gdańsku! Prezydent nie zapomniał o przyjaciołach

W podsumowaniu czytamy, "że choć Nawrocki nie jest zawodowym bokserem, jego pasja i zaangażowanie w treningi pozwalają mu utrzymywać wysoką formę", a "doświadczenie w boksie może być również atutem w kontekście jego kariery politycznej, gdzie umiejętność przewidywania ruchów przeciwnika i reagowania na nie jest cenna".

