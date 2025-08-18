Arkadiusz Reca tłumaczy się po porażce Legii w Płocku. Ból po porażce ukoi dzięki wystrzałowej żonie?

Legia Warszawa niespodziewanie przegrała w Płocku z Wisłą 0:1, a w ogniu krytyki znalazł się m.in. nowy nabytek, Arkadiusz Reca. Reprezentant Polski po meczu próbował tłumaczyć przyczyny porażki, wskazując na brak skuteczności. Jego występ nie umknął jednak uwadze kibiców, którzy nie pozostawili na nim suchej nitki, pamiętając kulisy jego letniego transferu. Nerwy po porażce z pewnością ukoi dzięki pięknej żonie - Katarzynie.

Dla Arkadiusza Recy był to jeden z pierwszych występów w podstawowym składzie Legii i z pewnością nie tak go sobie wyobrażał. Po końcowym gwizdku lewy obrońca stanął przed kamerami i na gorąco analizował przyczyny porażki. Przyznał, że rywal zagrał dobre spotkanie, ale podkreślał, że to Legia miała klarowne okazje do zdobycia bramki.

Reca po meczu: "Brakowało zimnej krwi"

- Przeciwnik grał dzisiaj dobrą piłkę. Strzelili jedną bramkę więcej i wygrali - oczywiście, nie jesteśmy z tego zadowoleni. Mimo wszystko gratulacje dla Wisły - powiedział po meczu Arkadiusz Reca (cytowany przez oficjalną stronę Legii).

Jego zdaniem kluczowa okazała się nieskuteczność pod bramką rywala, szczególnie w drugiej połowie, która w wykonaniu "Wojskowych" wyglądała już znacznie lepiej.

- Druga połowa wyglądała lepiej w naszym wykonaniu. Staraliśmy się tworzyć sytuacje, a kilka z nich było stuprocentowych, niestety bez finalizacji. Brakowało wykończenia i zimnej krwi. Nie udało się i po prostu przegraliśmy - stwierdził obrońca, dodając: - Brakowało ostatniego, dokładnego podania i zachowania spokoju pod bramką. Kreowaliśmy sytuacje, ale nie udało nam się ich domknąć tak, jak należało.

Miał trafić do Lecha, gra w Legii. Kibice nie są zadowoleni

Słowa Recy to jedno, ale jego indywidualny występ to drugie. 15-krotny reprezentant Polski, który latem trafił na Łazienkowską, na razie spisuje się znacznie poniżej oczekiwań. Jego transfer od początku budził pewne kontrowersje. Początkowo był on o krok od przejścia do Lecha Poznań, jednak na finiszu rozmów klub z Bułgarskiej wycofał się, argumentując, że piłkarz nie jest w pełni sił.

Z okazji skorzystała Legia Warszawa, która szukała wzmocnienia na lewej stronie defensywy. Debiut Recy w podstawowym składzie przeciwko Wiśle Płock wypadł jednak bardzo blado, co nie umknęło uwadze kibiców. W mediach społecznościowych fani stołecznego klubu nie szczędzili mu gorzkich słów, oceniając jego grę jako bardzo słabą.

Całe szczęście, że obok Arkadiusza cały czas jest jego piękna żona Katarzyna. Kasia wyjechała z Arkiem za granicę, a teraz razem wrócili do Polski. Małżonka jest z pewnością dla niego ogromnym wsparciem.

