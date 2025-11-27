Bardzo intymna sesja znanej piłkarki i hokeistki. Po raz pierwszy tak szczerze opowiedziały o swoim związku

Roord była wcześniej w długim związku z hiszpańską zawodniczką Janą Fernández. Sanders natomiast tworzyła dziesięcioletnią relację z hokeistą Thijsem van Damem. Ich drogi przecięły się przypadkiem, gdy koleżanka Sanders pokazała jej zdjęcie Roord i zasugerowała, by wybrała się na mecz piłkarki.

Krótka wymiana wiadomości na Instagramie szybko doprowadziła do przełomowych decyzji – Sanders zakończyła swój związek, uświadamiając sobie, że silniej pociągają ją kobiety. Niedługo później Roord podjęła podobną decyzję względem Fernández, z którą od dłuższego czasu trudno było jej utrzymać bliską relację z powodu odległości.

W wywiadzie obie przyznały, że początkowe zauroczenie, zanim jeszcze się spotkały, budziło w nich niepokój. Sanders wspomina, że czuła wyrzuty sumienia i obawę przed tym, co oznaczają nowe emocje. Dopiero po pierwszym spotkaniu i pocałunku stało się jasne, że chcą stworzyć coś więcej.

Kim są Jill Roord i Pien Sanders?

Choć dziś mówią otwarcie o swoim uczuciu, rozumieją sceptycyzm części internautów. Sanders podkreśla, że nie każdy potrafi zaakceptować tak szybkie zakończenie wieloletniej relacji. Z kolei Roord dodaje, że obie miały świadomość, iż ich decyzje zaskoczą bliskich i fanów, jednak najważniejsze jest życie zgodne z samą sobą.

Sesja zdjęciowa, dołączona do wywiadu, wywołała wiele kontrowersji - niektóre ujęcia uznano za zbyt odważne. W komentarzach pojawiały się opinie, że para "postąpiła nie fair" wobec byłych partnerów, a inni pytali, czy publikacja takich szczegółów była dobrym pomysłem.

Mimo zamieszania Roord i Sanders skupiają się na codziennym życiu. Obydwie grają w Holandii - piłkarka reprezentuje Twente, a hokeistka występuje w Den Bosch. Dzieli je zaledwie dwugodzinna trasa, co wreszcie pozwala im cieszyć się bliskością, której wcześniej brakowało im w poprzednich związkach.

