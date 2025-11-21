Prześliczna gwiazda FAME MMA może być nową Katarzyną Zillmann w "TzG"! Jej zdjęcia z żoną powalają

Bartosz Olszewski likp
2025-11-21 21:08

Dopiero co skończyła się jesienna edycja programu "Taniec z Gwiazdami", a już mówi się o tym, kto wystąpi w kolejnej. Ogromne emocje - zarówno na parkiecie, jak i poza nim - wywołała Katarzyna Zillmann. Nic dziwnego, że produkcji tanecznego show przydałaby się "nowa Zillmann". Może nią być gwiazda FAME MMA - Karolina Skrzeczkowska, znana jako Way of Blonde. Jej gorące zdjęcia z żoną po prostu powalają.

Gwiazda Fame MMA wzięła ślub z uczestniczką "Top model"

Way of Blonde do niedawna nazywała się Karolina Brzuszczyńska. W październiku jednak zmieniła nazwisko po tym, gdy wzięła ślub ze swoją wieloletnia partnerką - Agnieszką Skrzeczkowską. Obie panie doskonale znane są w świecie show-biznesu. Razem startowały w programie "Love Never Lies", który wygrały. Agnieszka wystąpiła też w programie "Top model", a Way of Blonde - w Fame MMA. W oktagonie radziła sobie znakomicie: wygrała trzy pojedynki i tylko jeden przegrała (z Martą Linkiewicz). Ze świata spotu jest już niewielki krok do programu "Taniec z Gwiazdami". Niemal w każdej edycji show widzimy sportowców. Do tego wzrasta zapotrzebowanie na influercerów. Nie jest przepadkiem to, że dwie ostatnie edycje "Tańca z Gwiazdami" wygrali "tytani internetu" (Bagi i Maria Jeleniowska). Popularna Way od Blonde łączy sport i internet. Do tego po świetnym występie Katarzyny Zillmann wydaje się, że produkcja show znów będzie chciała stworzyć parę damsko-damską. 

Blondwłosa piękność z Fame MMA pokazała intymny film z podróży poślubnej. Jej ślub z kobietą wywołał poruszenie

Gwiazda Fame MMA wystąpi w programie "Taniec z Gwiazdami"? Jej żona nagrała wymowny filmik

Problemem może być tylko żona Karoliny Skrzeczkowskiej. W końcu nie od dziś wiadomo, że "Taniec z Gwiazdami" sprzyja rozpadom związków i romansów. Żeby daleko nie szukać, Katarzyna Zillmann rozpoczynając przygodę z programem była z kanadyjkarką Julią Walczak, a po zakończeniu show panie już nie są razem. Do tego poruszenie wywołały namiętne zdjęcia wioślarki z Janją Lesar, swoją partnerką z "Tańca z Gwiazdami".  Z drugiej strony związek gwiazdy Fame MMA i Agnieszki wydaje się tak silny, że nic nie jest w stanie go rozwalić. W końcu panie zdecydowały się na ślub! Na razie nie wiadomo, czy Way of Blonde wystąpi kiedyś w tanecznym show. Na razie jej żona nagrała wymowny filmik, który zamieściła na Instagramie. Wygląda na to, że fighterka znana z Fame MMA może mieć problem ze zgodą Agnieszki. A może to tylko przekomarzanki. 

Galeria: Gorące zdjęcia Way of Blonde i Agnieszki Skrzeczkowskiej

Karolina Brzuszczyńska pokazała prezent ślubny
