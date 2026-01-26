Gwiazdor Barcelony, Raphinha, zaskoczył żonę, Natalię Belloli, wyjątkowym prezentem.

Brazylijski piłkarz kupił ukochanej luksusowy samochód marki Range Rover Vogue.

To nie pierwsza taka niespodzianka w rodzinie – Natalia również obdarowała męża niezwykłym prezentem.

Dowiedz się więcej o tej romantycznej historii i reakcji żony piłkarza!

Gwiazdor Barcelony, Raphinha, znany jest nie tylko z dynamicznej gry, ale również z ogromnego przywiązania do rodziny. Tym razem postanowił zaskoczyć żonę, Natalię Belloli. Brazylijczyk przygotował dla ukochanej niezwykłą niespodziankę. Co takiego wymyślił as mistrza Hiszpanii?

Maria Luisa Jacobelli rozweseli każdego ponuraka. Od tych zdjęć zrobi wam się gorąco

Wielka miłość, wielki gest. Niespodzianka Raphinhi dla żony

Raphinha poprosił żonę, aby zeszła do garażu i coś mu przyniosła. Gdy kobieta dotarła na miejsce, czekał na nią zapierający dech w piersiach widok. W garażu stał nowy samochód, który ozdobiony był ogromną, czerwoną kokardą. Reakcja Natalii była bezcenna – jej zaskoczenie i autentyczna radość zostały uwiecznione na nagraniu.

- Teraz rozumiem, kiedy nie reaguje. Zadzwonił do mnie po coś do garażu, a kiedy tam dotarłam, to był samochód! – napisała podekscytowana Natalia Belloli, publikując zdjęcia i film z całego zdarzenia.

Nie oderwiesz od niej wzroku. Valentina Caruso powala zjawiskową urodą

Luksusowy SUV dla ukochanej. Czym jeździ żona Raphinhi?

Wybór padł na luksusowego SUV-a Range Rover Vogue, którego wartość szacuje się na około 100 tysięcy euro. To jeden z czołowych modeli brytyjskiej marki, słynący z elegancji, komfortu i doskonałych właściwości jezdnych. Gest piłkarza jest tym bardziej wymowny, że zaledwie kilka tygodni wcześniej to Natalia zaskoczyła męża, kupując mu na urodziny kampera, o którym od dawna marzył. Raphinha żartował wówczas, że będzie musiał odwdzięczyć się ukochanej.

Borisław Rupanow z Górnika prowadzi się z miss Bułgarii! Teodora Mudewa to nowa królowa Ekstraklasy?

Kim jest Natalia Belloli?

Konto Natalia Belloli na Instagramie obserwuje ponad 1,4 miliona osób. Dzieli się tam fragmentami życia, stylizacjami i rodzinnymi kadrami. Para poznała się w 2013 roku, jednak ich relacja rozkwitła dopiero w 2021 roku. Po roku stanęli na ślubnym kobiercu. Wychowują syna. Natalia często pojawia się na meczach, kibicując mężowi, a on nie szczędzi jej czułych gestów i prezentów.

Agustina Gandolfo, czyli cudowne wsparcie Lautaro Martineza. Trudno oderwać od niej wzrok!

QUIZ piłka nożna lat 90. Liga Mistrzów, Puchar UEFA, PZP. Pamiętasz te mecze? Pytanie 1 z 19 Legia Warszawa w ćwierćfinale Ligi Mistrzów 95/96 uległa: Fenerbahce Stambuł PSV Eindhoven Panathinaikosowi Ateny Następne pytanie