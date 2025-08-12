Córka Nawrockiego ma "geny królewskie"? Wujek prezydenta nie może się nachwalić: "To druga pierwsza dama!"

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2025-08-12 11:44

Mała Kasia, siedmioletnia córeczka Karola Nawrockiego, podbiła serca Polaków. Najpierw zachwycano się jej zachowaniem podczas wieczoru wyborczego, a w zeszłym tygodniu dała show na zaprzysiężeniu jej taty na prezydenta. - Kasi nie da się nie lubić. Ona zachowuje się, jakby miała w sobie geny królewskie! - zachwyca się w rozmowie z "Super Expressem" wujek Karola Nawrockiego, Waldemar Nawrocki (trener boksu), który był zaproszony na ceremonię.

Zeszłotygodniowe zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta było jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju. U boku nowej pary prezydenckiej nie mogło zabraknąć ich córki, Kasi Nawrockiej. Dziewczynka po raz kolejny dzielnie towarzyszyła rodzicom, a jej strój, niemal identyczny jak kreacja mamy, Marty Nawrockiej, przykuł uwagę wszystkich. Okazuje się, że Kasia zadbała nie tylko o swoją stylizację.

- Kasia podeszła do mnie przed zaprzysiężeniem i pyta: „Wujo, ty krawat masz czy nie? Jak nie masz krawata, to musisz rozpiąć koszulę!” Mówię panu, już kolejne pokolenie królewskie i prezydenckie nam rośnie. O Kasi nie da się mówić źle. Ona jest fantastyczna, a Karol jest w niej rozkochany! - podkreśla Waldemar Nawrocki, który był pierwszym trenerem boksu nowego prezydenta.

Waldemar Nawrocki: Na zaprzysiężeniu Karola czułem się jak w niebie!

Kasia Nawrocka pojawiła się pod Pałacem Prezydenckim, by wspierać tatę w tym ważnym dniu. Dziewczynka zaprezentowała się w białej sukience z kokardką i falbanką. Później córka prezydenta miała na sobie sukienkę o tym samym kroju, ale w niebieskim kolorze, który był niemal identyczny z odcieniem garsonki pierwszej damy. Widać, że mała Kasia Nawrocka czerpie modowe inspiracje od swojej mamy.

- Ona ma geny królewskie! Kasia jak druga pierwsza dama chodziła obok rodziców – podkreśla Waldemar Nawrocki, który wciąż wzrusza się na samo wspomnienie zaprzysiężenia prezydenta. - Było wspaniałe. Jak mnie pan o to pyta to mam ciarki i łzy wzruszenia mi do oczu napływają. Nie wiem, jak wygląda niebo, ale dla mnie to było jeszcze lepsze niż niebo. Największe wrażenie na mnie zrobił udział we mszy w intencji prezydenta. Żona aż zaniemówiła. Człowiek niby chodzi do kościoła, ale to było coś więcej. Po prostu szaleństwo – kończy Waldemar Nawrocki.

