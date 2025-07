Cristiano Ronaldo tłumaczy swoją nieobecność na pogrzebie Diogo Joty. Jednego chciał uniknąć za wszelką cenę

To dlatego Cristiano Ronaldo nie pojawił się na pogrzebie Diogo Joty i jego brata. Znamy powód

Uroczystości pogrzebowe Diogo Joty i jego młodszego brata Andre Silvy odbyły się w ich rodzinnym Gondomar – mieście mieszczącym się w obszarze metropolitalnym Porto. Na ich ostatnie pożegnanie przybyły setki fanów, rodzina oraz wielu kolegów z boiska – czy to z Liverpoolu, w którym grał Diogo Jota, czy reprezentacji Portugalii. W ostatniej drodze zmarłym tragicznie braciom towarzyszyli m.in. Joao Cancelo i Ruben Neves, którzy jeszcze kilkanaście godzin wcześniej występowali na Klubowych Mistrzostwach Świata. Wśród żałobników zabrakło jednak Crisitano Ronaldo, który występował z Jotą w reprezentacji Portugalii. Wielu fanów zadawało sobie pytanie, czemu jeden z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej, który obecnie nie bierze udziału w żadnych rozgrywkach ze swoim Al-Nassr, nie pojawił się na pogrzebie kolegi z reprezentacji. Szybko pojawiło się wyjaśnienie.

Do możliwych powodów, dla których Ronaldo nie pojawił się w Gondomar, dotarł brytyjski dziennik „The Mirror”. Anglicy sugerują, że kapitan reprezentacji Portugalii podjął tę decyzję bardzo świadomie – nie chciał swoją obecnością „przyćmić” tego niezwykle bolesnego wydarzenia. Patrząc na to, jak dużym zainteresowaniem cieszy się 40-letni piłkarz w swoim kraju, nietrudno zrozumieć takie podejście – jego pojawienie się na pogrzebie Diogo Joty i Andre Silvy mogłoby odciągnąć uwagę wielu kibiców od tego, co najważniejsze było w tym dniu, czyli pożegnaniu tragicznie zmarłych braci. Wielu kibiców w komentarzach również wyraża zrozumienie wobec kapitana reprezentacji Portugalii.

