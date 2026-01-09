Cristiano Ronaldo obdarował Georginę Rodriguez dwiema luksusowymi willami o wartości 10 milionów euro.

Nieruchomości znajdują się na ekskluzywnej, prywatnej wyspie Nujuma na Morzu Czerwonym, dostępnej tylko drogą morską lub powietrzną.

Ten gest podkreśla hojność piłkarza i jego plany na przyszłość z partnerką. Czy to zapowiedź zbliżającego się ślubu?

Prywatna wyspa i wille za miliony

Nieruchomości znajdują się na Nujumie, niezwykle ekskluzywnej, prywatnej wyspie na Morzu Czerwonym. To miejsce przeznaczone dla osób o najwyższych dochodach, oferujące całkowitą prywatność.

- Na wyspę, na której znajduje się zaledwie 19 prywatnych rezydencji, można dostać się wyłącznie drogą morską lub powietrzną - podaje portal opisujący życie celebrytów Revista Semana.

Chociaż początkowo pojawiały się doniesienia o wspólnym zakupie, wspomniany portal utrzymuje, że 40-letni piłkarz-miliarder kupił wille specjalnie jako prezent świąteczny dla matki swoich dzieci. To gest, który pokazuje, jak bardzo ceni swoją partnerkę i rodzinę.

Majątek i plany na przyszłość. Kiedy ślub?

Prezent ten dołącza do imponującego portfela nieruchomości Georginy Rodriguez. Obejmuje on już wartościowe posiadłości na całym świecie, nabyte głównie wspólnie z przyszłym mężem. Wśród nich znajduje się między innymi rezydencja „na emeryturę” w Cascais w Portugalii warta 40,3 miliona dolarów, apartament w Lizbonie za 8 milionów dolarów oraz inne posiadłości w Madrycie, na Maderze i w Turynie.

Sam Cristiano Ronaldo jest pierwszym piłkarzem-miliarderem, a jego majątek w październiku 2025 roku magazyn Bloomberg wycenił na ponad 1,4 miliarda dolarów. Na jego fortunę składają się rekordowe pensje, zwłaszcza w saudyjskim klubie Al-Nassr, lukratywne umowy sponsorskie, jak dożywotni kontrakt z Nike, oraz prężnie rozwijające się imperium biznesowe.

Para, która zaręczyła się w sierpniu 2025 roku, wspólnie wychowuje pięcioro potomków, choć Georgina nie jest biologiczną matką wszystkich dzieci. Jak donoszą media, ich ślub jest już blisko. Ceremonia planowana jest na ten rok, zaraz po zakończeniu mundialu, a uroczystość ma odbyć się na rodzinnej wyspie piłkarza, Maderze.

