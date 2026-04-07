Działacz KO rozpętał zadymę po spotkaniu Karola Nawrockiego z Pudzianem! "Jest Pan śmieszny"

Prezydent Karol Nawrocki trenował z Mariuszem Pudzianowskim, co wywołało duże poruszenie w mediach społecznościowych.

Pudzianowski wyraził podziw dla siły Nawrockiego, który podniósł 150 kg na ławce, oraz stwierdził, że mają podobne spojrzenie na wiele spraw.

Działacz Koalicji Obywatelskiej, Piotr Fitowski, skrytykował Pudzianowskiego za trening z prezydentem, co zapoczątkowało kolejną burzę komentarzy.

Wielu internautów skrytykowało Fitowskiego za jego komentarz, broniąc Mariusza Pudzianowskiego.

Pudzian pod wrażaniem krzepy Karola Nawrockiego, ale nie tylko

Karol Nawrocki postanowił o sobie przypomnieć w Święta Wielkanocne w mocno nietypowy sposób. Prezydent RP, który słynie z zamiłowania do sportów walki i siłowni, spotkał się z samym Mariuszem Pudzianowskim. Nie skończyło się jednak na grzecznościowej rozmowie. Panowie zrobili razem konkretny trening, a Pudzian był pod wielkim wrażeniem krzepy Karola Nawrockiego.

Kilka dni temu miałem okazję potrenować z Prezydentem Polski i muszę przyznać – ma charakter chłop! Mimo że umowa była taka, żeby "nie cisnąć" na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło! Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun!

- zachwycał się zawodnik MMA i były strongman, przez lata uznawany za najsilniejszego człowieka na świecie. Pudzian nie ograniczył się tylko do sportu. W swoim wpisie na Facebooku zaznaczył, że z Karolem Nawrockim ma "podobne spojrzenie na wiele spraw". - Z takim przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy, można stać w jednej linii. Właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała. Brawo! - dodał Mariusz Pudzianowski. Nie wszystkim słowa legendy KSW i jego trening z Karolem Nawrockim przypadły do gustu.

Karol Nawrocki i Mariusz Pudzianowski na treningu. Działacz KO rozpętał wielką zadymę

Kadrami z treningu pochwalił się też Karol Nawrocki. Zarówno pod postem prezydenta, jak i strongmana wybuchła awantura pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami głowy państwa. Wielką zadymę rozpętał działacz Koalicji Obywatelskiej Piotr Fitowski, który zamieścił swój komentarz pod wpisem Mariusza Pudzianowskiego.

I teraz cały szacunek do pana, panie Mariuszu, padł. Przykro

- napisał polityk KO i momentalnie zrobiła się kolejna awantura. Słowa Fitowskiego zebrały wiele "lajków", ale pojawiło się też mnóstwo komentarzy uderzających w autora.

Jest Pan śmieszny, skoro myśli Pan, że ludzie przestaną szanować Pana Mariusza, bo ma sympatię do Pana Prezydenta; Tak, brak szacunku to wasz sztandarowy atut; Myślę, że na twoim szacunku to mu najmniej zależało

- pisze część użytkowników Facebooka.

