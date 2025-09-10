Gwiazdor Realu Madryt przyłapany na igraszkach! Zdjęcia Bellinghama z partnerką obiegły świat

Jude Bellingham to jedna z największych młodych gwiazd światowej piłki nożnej. Na co dzień gra w Realu Madryt, do którego trafił w 2023 roku za ponad 120 milionów euro. Nic dziwnego, że Anglik wzbudza zainteresowanie nie tylko na boisku. Jego ruchy są bacznie obserwowane przez fanów na całym świecie. Od pewnego czasu sporo mówi się między innymi o związku Bellinghama z Ashlyn Castro. To kontrowersyjna amerykańska modelka, którą przez lata widziano u boku wielu męskich gwiazd.

Jude Bellingham przyłapany z gorącą partnerką na plaży

Obecna dziewczyna Bellinghama była w przeszłości łączona między innymi z Terance'em Mannem i LaMello Ballem - amerykańskimi gwiazdami NBA. Plotkowano również o jej relacji z aktorem Michaelem B. Jordanem, znanym m.in. z serii bokserskich filmów "Creed". Gdy jej związek z gwiazdą Realu Madryt stał się publiczny, Castro postanowiła nawet odnieść się do tych plotek, przez które była atakowana przez fanów piłkarza.

- Miałam tylko trzech chłopaków. W 2017 roku byłam w swoim pierwszym związku, a mój chłopak był osobą publiczną. Przez to zaczęto o mnie mówić i plotkować, wymyślając wiele rzeczy. Później byłam związana tylko z dwoma innymi chłopakami - tłumaczyła się na TikToku, odpowiadając na sporą falę hejtu.

Teraz modelka może spodziewać się kolejnego uderzenia, bo internet obiegły dość niefortunne zdjęcia z jej wypoczynku z Bellinghamem na Sardynii. Zakochanych sfotografowano, gdy nie szczędzili sobie czułości, a zwłaszcza jedno zdjęcie przykuwa szczególną uwagę...

Jude Bellingham and Ashlyn Castro in Sardinia. pic.twitter.com/s0Lv3pKbk0— 📸 (@metgalacrave) September 9, 2025

Fani Bellinghama mają nadzieję, że upojne chwile z ukochaną pomogą piłkarzowi w szybszym powrocie do zdrowia. Jeszcze przed startem sezonu La Liga doznał on kontuzji, przez którą opuścił pierwsze mecze Realu. W czasie przerwy reprezentacyjnej ładował baterie z dziewczyną, a jego powrót do gry jest spodziewany w najbliższym czasie.

