Jej biust prawie wylał się z minibluzeczki przez gigantyczny dekolt. Najpiękniejsza bramkarka świata znów rozpaliła fanów

Mikayla Demaiter, okrzyknięta "najpiękniejszą bramkarką świata", zamieniła karierę hokejową na modeling, zdobywając miliony fanów.

Wspierając kanadyjską reprezentację na mundialu, modelka opublikowała zdjęcie, które błyskawicznie podgrzało atmosferę w sieci.

Odkryj, jak jej gigantyczny dekolt był o krok od "pikantnej katastrofy" i dlaczego fani wstrzymali oddech, oglądając tę zmysłową fotografię.

Z lodowiska na Instagram. Kim jest najpiękniejsza bramkarka świata?

Pochodząca z Kanady Mikayla Demaiter zyskała światową sławę, gdy stała między słupkami hokejowej bramki. Media szybko okrzyknęły ją "najpiękniejszą bramkarką świata". Mimo obiecującej kariery, w młodym wieku postanowiła zawiesić łyżwy na kołku i w pełni poświęcić się modelingowi. Był to strzał w dziesiątkę. Dziś jej profil na Instagramie śledzi ponad 3 miliony osób, a ona sama regularnie dostarcza im powodów do zachwytu, publikując odważne i zmysłowe fotografie. Sport jednak wciąż pozostaje bliski jej sercu, o czym świadczy zaangażowanie w kibicowanie drużynie narodowej.

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O krok od pikantnej katastrofy. To zdjęcie rozgrzało internet

Modelka słynie z tego, że nie boi się eksponować swojego zjawiskowego ciała. Jej zdjęcia często balansują na granicy dobrego smaku, nie pozostawiając wiele dla wyobraźni. Tym razem jednak modelka przeszła samą siebie, wprawiając fanów w osłupienie. Być może w ramach gorącego wsparcia dla kanadyjskiej reprezentacji na mistrzostwach świata, wrzuciła do sieci zdjęcie, które błyskawicznie stało się hitem.

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Na najnowszej fotografii mocno pochyliła się do przodu, a jej kusy top ledwo utrzymywał w ryzach gigantyczny biust. Fani komentowali, że była o krok od pikantnej wpadki, a jej piersi niemal "wylały się" poza materiał skąpej bluzeczki. W ten sposób Mikayla być może postanowiła zagrzać do boju nie tylko kanadyjskich piłkarzy, ale przede wszystkim swoich wiernych obserwatorów, po raz kolejny udowadniając, że wie, jak rozpalić atmosferę do czerwoności.

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