Jej biust prawie wylał się z minibluzeczki przez gigantyczny dekolt. Najpiękniejsza bramkarka świata znów rozpaliła fanów

- Mikayla Demaiter, okrzyknięta "najpiękniejszą bramkarką świata", zamieniła karierę hokejową na modeling, zdobywając miliony fanów.
- Wspierając kanadyjską reprezentację na mundialu, modelka opublikowała zdjęcie, które błyskawicznie podgrzało atmosferę w sieci.
- Odkryj, jak jej gigantyczny dekolt był o krok od "pikantnej katastrofy" i dlaczego fani wstrzymali oddech, oglądając tę zmysłową fotografię.
Z lodowiska na Instagram. Kim jest najpiękniejsza bramkarka świata?
Pochodząca z Kanady Mikayla Demaiter zyskała światową sławę, gdy stała między słupkami hokejowej bramki. Media szybko okrzyknęły ją "najpiękniejszą bramkarką świata". Mimo obiecującej kariery, w młodym wieku postanowiła zawiesić łyżwy na kołku i w pełni poświęcić się modelingowi. Był to strzał w dziesiątkę. Dziś jej profil na Instagramie śledzi ponad 3 miliony osób, a ona sama regularnie dostarcza im powodów do zachwytu, publikując odważne i zmysłowe fotografie. Sport jednak wciąż pozostaje bliski jej sercu, o czym świadczy zaangażowanie w kibicowanie drużynie narodowej.
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O krok od pikantnej katastrofy. To zdjęcie rozgrzało internet
Modelka słynie z tego, że nie boi się eksponować swojego zjawiskowego ciała. Jej zdjęcia często balansują na granicy dobrego smaku, nie pozostawiając wiele dla wyobraźni. Tym razem jednak modelka przeszła samą siebie, wprawiając fanów w osłupienie. Być może w ramach gorącego wsparcia dla kanadyjskiej reprezentacji na mistrzostwach świata, wrzuciła do sieci zdjęcie, które błyskawicznie stało się hitem.
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Na najnowszej fotografii mocno pochyliła się do przodu, a jej kusy top ledwo utrzymywał w ryzach gigantyczny biust. Fani komentowali, że była o krok od pikantnej wpadki, a jej piersi niemal "wylały się" poza materiał skąpej bluzeczki. W ten sposób Mikayla być może postanowiła zagrzać do boju nie tylko kanadyjskich piłkarzy, ale przede wszystkim swoich wiernych obserwatorów, po raz kolejny udowadniając, że wie, jak rozpalić atmosferę do czerwoności.