Julia Szeremeta wskoczyła w zmysłową panterkę i ruszyła w miasto! W takiej odsłonie jeszcze jej nie widzieliście

Rafał Mandes
Rafał Mandes
2025-08-27 10:36

Już 4 września w Liverpoolu startują pierwsze mistrzostwa świata w boksie olimpijskim organizowane przez nową federację World Boxing. W Anglii wystartuje oczywiście wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta, która wraz z pozostałymi kadrowiczkami od kilku dni jest na Wyspach.

Szeremeta i spółka od kilku dni przebywają w Sheffield na międzynarodowym obozie. W tamtejszym ośrodku formę przed mistrzostwami świata szlifują przedstawiciele kilkunastu reprezentacji. - Nie nie mamy potrzeby zabierać nikogo z krajowych zawodniczek w roli sparingpartnerek. Będziemy trenować z państwami, które również wybrały angielski ośrodek na ostatnią część przygotowań. Jeśli chodzi o nasz sztab trenerski i o czas od kiedy jesteśmy w reprezentacji, to będzie nasz debiut bokserski na Wyspach Brytyjskich – powiedział trener Kamil Goiński, asystent Tomasza Dylaka, cytowany na stronie Polskiego Związku Bokserskiego.

Julia Szeremeta wskoczyła w mundur i od razu się tym podzieliła! Wymowny komentarz wicemistrzyni olimpijskiej

Julia Szeremeta trenuje w Sheffield przed mistrzostwami świata

W Sheffield trenuje 10 naszych reprezentantek, które wkrótce zobaczymy w akcji na mistrzostwach świata w Liverpoolu. W składzie reprezentacji Polski poza Julią Szeremetą znalazły się też: Angelika Krysztoforska, Natalia Kuczewska, Wiktoria Rogalińska, Aneta Rygielska, Kinga Krówka, Barbara Marcinkowska, Oliwia Toborek, Emilia Koterska, oraz Agata Kaczmarska.

Sprawdziliśmy, jak wygląda budowa mieszkań dla medalistek igrzysk w Paryżu. Mamy zdjęcia!

- Podtrzymuję to, co mówiłam wcześniej: plan na MŚ to przywieźć złoto do Polski. Przepracowałam bardzo ciężko okres treningowy. Trening motoryczny to było dla mnie zabójstwo. Plan przygotowań był w miarę podobny do tego przed igrzyskami w Paryżu. Wprowadziliśmy drobne zmiany, żeby moja forma była lepsza, żebym też rosła jako zawodniczka i poprawiała swoje słabe strony. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i wrócę do Polski z krążkiem, a moje koleżanki z reprezentacji również powalczą o najwyższe trofea - przyznała Szeremeta w rozmowie z TVP Sport.

Przełomowe wieści. Finałowa rywalka Julii Szeremety z igrzysk w Paryżu zdecydowała się na test płci!

Julia Szeremeta w zmysłowej panterce zwiedzała Sheffield 

Obóz w Anglii to oczywiście głównie ciężka praca, ale Szeremeta i spółka znajdują też czas na inne przyjemności. Wicemistrzyni olimpijska wskoczyła w "panterkę" i wraz z Marcinkowską ruszyły w miasto pozwiedzać Sheffield. "Sheffield vibes 🇬🇧❤️" - napisała krótko na Instagramie srebrna medalistka z igrzysk w Paryżu. Zdjęcia z tego wyjścia możecie zobaczyć w galerii na samej górze tego artykułu!

Quiz tylko dla ekspertów. Sprawdź, czy rozpoznasz mistrzów boksu ze zdjęcia?
Pytanie 1 z 10
Kto to jest?
quizboks
Julia Szeremeta w finale Pucharu Świata w Warszawie
15 zdjęć
Julia Szeremeta odpowiada Dariuszowi Michalczewskiemu oraz zdradza, kiedy wróci na ring
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Julia Szeremeta
BOKS