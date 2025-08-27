Szeremeta i spółka od kilku dni przebywają w Sheffield na międzynarodowym obozie. W tamtejszym ośrodku formę przed mistrzostwami świata szlifują przedstawiciele kilkunastu reprezentacji. - Nie nie mamy potrzeby zabierać nikogo z krajowych zawodniczek w roli sparingpartnerek. Będziemy trenować z państwami, które również wybrały angielski ośrodek na ostatnią część przygotowań. Jeśli chodzi o nasz sztab trenerski i o czas od kiedy jesteśmy w reprezentacji, to będzie nasz debiut bokserski na Wyspach Brytyjskich – powiedział trener Kamil Goiński, asystent Tomasza Dylaka, cytowany na stronie Polskiego Związku Bokserskiego.

Julia Szeremeta trenuje w Sheffield przed mistrzostwami świata

W Sheffield trenuje 10 naszych reprezentantek, które wkrótce zobaczymy w akcji na mistrzostwach świata w Liverpoolu. W składzie reprezentacji Polski poza Julią Szeremetą znalazły się też: Angelika Krysztoforska, Natalia Kuczewska, Wiktoria Rogalińska, Aneta Rygielska, Kinga Krówka, Barbara Marcinkowska, Oliwia Toborek, Emilia Koterska, oraz Agata Kaczmarska.

- Podtrzymuję to, co mówiłam wcześniej: plan na MŚ to przywieźć złoto do Polski. Przepracowałam bardzo ciężko okres treningowy. Trening motoryczny to było dla mnie zabójstwo. Plan przygotowań był w miarę podobny do tego przed igrzyskami w Paryżu. Wprowadziliśmy drobne zmiany, żeby moja forma była lepsza, żebym też rosła jako zawodniczka i poprawiała swoje słabe strony. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i wrócę do Polski z krążkiem, a moje koleżanki z reprezentacji również powalczą o najwyższe trofea - przyznała Szeremeta w rozmowie z TVP Sport.

Julia Szeremeta w zmysłowej panterce zwiedzała Sheffield

Obóz w Anglii to oczywiście głównie ciężka praca, ale Szeremeta i spółka znajdują też czas na inne przyjemności. Wicemistrzyni olimpijska wskoczyła w "panterkę" i wraz z Marcinkowską ruszyły w miasto pozwiedzać Sheffield. "Sheffield vibes 🇬🇧❤️" - napisała krótko na Instagramie srebrna medalistka z igrzysk w Paryżu. Zdjęcia z tego wyjścia możecie zobaczyć w galerii na samej górze tego artykułu!

