Justyna Kowalczyk wstrząśnięta śmiercią Stanisława Sojki. Nie użyła nawet słów

Kamil Heppen
2025-08-22 11:06

Stanisław Sojka nie żyje - ta nagła wiadomość obiegła polskie media w czwartek (21 sierpnia) wieczorem. Śmierć legendarnego artysty wstrząsnęła wieloma ludźmi, w tym Justyną Kowalczyk-Tekieli. Legenda polskiego sportu pożegnała nocą zmarłego Sojkę w wymowny sposób. Nie potrzebowała nawet słów.

Justyna Kowalczyk, Stanisław Sojka

i

Autor: Artur Hojny/Marek Kudelski Justyna Kowalczyk, Stanisław Sojka

Śmierć Stanisława Sojki wstrząsnęła Polską w czwartek, 21 sierpnia. Wieczorem tego dnia miał wystąpić na scenie podczas ostatniego dnia festiwalu w Sopocie. Nie dojechał jednak do słynnej Opery Leśnej, a ostatnie chwile życia 66-latek spędził w hotelu. Na łamach "Super Expressu" potwierdził to Michał Łukasiewicz, szef Prokuratury Rejonowej w Sopocie.

Prokuratura ujawnia, jak zmarł 66-letni Stanisław Sojka. Ruszyło śledztwo. "Stało się to w hotelu"

Stało się to w hotelu, prokurator został poinformowany o sprawie około godziny 21:00 - przekazał nam prokurator. - Jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, by mówić o przyczynach śmierci. Trwają różne działania - dodał, potwierdzając że wszczęto postępowanie, którego kierunek standardowo wyznaczono w kontekście nieumyślnego spowodowania śmierci. Nic nie wskazuje jednak na to, by z tą tragiczną sytuacją były powiązane osoby trzecie. Sojka od wielu lat chorował na cukrzycę.

Stanisław Sojka nie żyje! Zmarł w wieku 66 lat
61 zdjęć

Stanisław Sojka nie żyje. Justyna Kowalczyk żegna legendę

Śmierć 66-letniego artysty wstrząsnęła nie tylko polską estradą. Legendarnego wokalistę i kompozytora w wyjątkowy sposób pożegnała między innymi Justyna Kowalczyk-Tekieli. Najwybitniejsza polska biegaczka narciarska nie wykorzystała do tego żadnych słów!

Niedługo po informacji o śmierci Sojki, tuż przed północą, 42-latka opublikowała w mediach społecznościowych wymowne zdjęcie. Do czarno-białej fotografii z gór podłożyła piosenkę "Czas nas uczy pogody" w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej i właśnie Soyki. W ten sposób oddała hołd legendzie polskiej sceny.

Stanisław Soyka nie żyje. Wzruszające słowa Jana Tomaszewskiego o legendarnym wokaliście

Justyna Kowalczyk żegna Stanisława Sojkę

i

Autor: Justyna Kowalczyk/ Instagram Justyna Kowalczyk żegna Stanisława Sojkę

Nie tylko Kowalczyk opłakuje Soykę

Wstrząśnięty śmiercią artysty był także Tomasz Hajto. Były reprezentant Polski, a obecnie ekspert Polsatu Sport, zamieścił na Instastories czarno-białe zdjęcie Sojki z komentarzem: "R.I.P [Spoczywaj w pokoju - red.]. Znam słowa wszystkich piosenek". Wykorzystał też emotki płaczu oddające jego ból.

JUSTYNA KOWALCZYK
STANISŁAW SOJKA