Spis treści

Bartłomiej Wdowik to jedno z najgorętszych nazwisk w PKO BP Ekstraklasie i kluczowy zawodnik klubu z Podlasia. Po rocznej przerwie, podczas której był zawodnikiem portugalskiej Bragi i niemieckiego Hannoveru, obrońca wrócił do Jagiellonii Białystok. Ubiegłoroczna przygoda klubu w Lidze Konferencji, gdzie "Jaga" dotarła aż do ćwierćfinału, ominęła go z powodu zagranicznych wojaży. Teraz piłkarz liczy na powtórkę.

Uff, od tych zdjęć zrobi się GORRRRĄCO! Oto piękniejsze oblicze Ekstraklasy

Bartłomiej Wdowik nie ukrywa ambicji

W rozmowie z "Super Expressem" Wdowik nie ukrywał, że gra w Europie to dla niego i całej drużyny ogromna motywacja. Celem jest dotarcie jak najdalej w rozgrywkach.

- Na pewno chcielibyśmy dotrzeć możliwie najdalej – powiedział Wdowik w rozmowie z naszym portalem. - Rozgrywki europejskie to fantastyczna przygoda, co drużyna udowodniła w ubiegłym sezonie. Niezwykłe doświadczenie, niezapomniane spotkania na wielkich stadionach przeciwko najlepszym. Myślę, że po ostatniej przygodzie wielu liczy na podobną, równie udaną także w trwającym sezonie – dodał obrońca.

Alejandro Pozo ma być objawieniem ligi. Jego zjawiskowa żona Pilar Bogado zachwyci na trybunach

Jagiellonia namiesza w Ekstraklasie i Europie?

Piłkarz jest przekonany, że Jagiellonię stać na wiele w obecnych rozgrywkach.

- Mamy naprawdę bardzo dobry skład, wielu jakościowych zawodników, którzy jeszcze w tym sezonie dadzą nam sporo powodów do radości – zadeklarował Wdowik na łamach "Super Expressu".

Piękne oblicze Lecha Poznań! Zjawiskowe partnerki gwiazd mistrza Polski

Piękna ukochana jego największym wsparciem

Gwiazda Jagiellonii może liczyć na wyjątkowe wsparcie z trybun. Jego największą fanką jest piękna ukochana, Olivia. W tym roku para weszła na nowy etap związku. Bartłomiej Wdowik oświadczył się swojej partnerce, a radosną nowiną podzielił się z fanami w mediach społecznościowych. Szczęśliwa narzeczona z pewnością będzie dodawać mu sił w walce o najwyższe cele, zarówno na krajowym, jak i europejskim podwórku.

Arkadiusz Reca i jego piękna żona Katarzyna. On będzie gwiazdą ligi, ona zada szyku na trybunach?