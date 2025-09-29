Legia - Pogoń: Kibice uderzyli w Denisa Załęckiego. Wielkie problemy gwiazdy freak-fightów

Legia – Pogoń: Kibice uderzyli w Denisa Załęckiego

Legia Warszawa awansowała o kolejne pozycje po niedzielnym zwycięstwie nad Pogonią Szczecin. Stołeczny zespół wygrał przy Łazienkowskiej 1:0 po bramce Milety Rajovicia w czwartej minucie spotkania. Po meczu trwają wielkie dyskusje nie tylko o spotkaniu, ale przede wszystkim o zachowaniu kibiców. Fani Legii Warszawa wywiesili na sektorze dla najbardziej zagorzałych kibiców, tzw. „Żylecie”, transparent z Januszem Walusiem.

Janusz Waluś to postać, która wzbudza bardzo dużo kontrowersji. W 1993 roku mężczyzna zastrzelił Chrisa Haniego, polityka, lidera Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej i przeciwnika apartheidu. Mężczyzna został zwolniony z więzienia w 2022 roku, a dwa lata później został deportowany do Polski.

Po drugiej stronie, u kibiców Pogoni Szczecin, pojawił się transparent uderzający w gwiazdę freak-fightów Denisa „Bad Boya” Załęckiego. W wulgarnych słowach przekazano swoją nieprzychylność temu zawodnikowi. To kolejna grupa fanów, która publicznie uderza w niego na trybunach. Wcześniej dokonał tego Widzew Łódź.

Spięcie Denisa Załęckiego z kibicami z Torunia

Napięcia kibicowskie w Toruniu robią się coraz mocniejsze. O spięciu na linii Denis Załęcki – Bartosz Szachta głośno zrobiło się w ostatnich dniach. Informacje o tym ogłosili publicznie m.in. Tomasz „Szalony Reporter” Matysiak czy Natan Marcoń.

Po pierwszych doniesieniach Denis Załęcki szydził z całej sytuacji. - Ty, mordo dawaj, uciekamy, bo jedzie ekipa z Szachtą. A nie, zapomniałem, że samochód w rowie został – żartował „Bad Boy”. Następnego dnia Szachta opublikował InstaStories z kilkoma słowami piosenki „Lojalność bracie”, które brzmiały „Lojalność, charakterność, przyjaciele”.

