Legia - Pogoń: Kibice uderzyli w Denisa Załęckiego. Wielkie problemy gwiazdy freak-fightów

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-09-29 18:50

Mecz Legia Warszawa – Pogoń Szczecin dostarczył sporych emocji. Stołeczny zespół pokonał ekipę z zachodniopomorskiego skromnie, ale to wystarczyło, by zanotować solidny awans w tabeli. Po meczu sporo mówi się nie tylko o rywalizacji boiskowej, ale także o tym, co działo się na trybunach. Fani gości uderzyli w mocny sposób w... gwiazdę freak-fightów Denisa „Bad Boya” Załęckiego.

Denis Załęcki na konferencji FAME 26

i

Autor: FAME MMA/ Materiały prasowe Denis Załęcki na konferencji FAME 26

Legia – Pogoń: Kibice uderzyli w Denisa Załęckiego

Legia Warszawa awansowała o kolejne pozycje po niedzielnym zwycięstwie nad Pogonią Szczecin. Stołeczny zespół wygrał przy Łazienkowskiej 1:0 po bramce Milety Rajovicia w czwartej minucie spotkania. Po meczu trwają wielkie dyskusje nie tylko o spotkaniu, ale przede wszystkim o zachowaniu kibiców. Fani Legii Warszawa wywiesili na sektorze dla najbardziej zagorzałych kibiców, tzw. „Żylecie”, transparent z Januszem Walusiem.

Janusz Waluś to postać, która wzbudza bardzo dużo kontrowersji. W 1993 roku mężczyzna zastrzelił Chrisa Haniego, polityka, lidera Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej i przeciwnika apartheidu. Mężczyzna został zwolniony z więzienia w 2022 roku, a dwa lata później został deportowany do Polski.

Ojciec Denisa Załęckiego już nie wytrzymał. Mocno skrytykował syna. "Stał się powodem do wstydu"

Po drugiej stronie, u kibiców Pogoni Szczecin, pojawił się transparent uderzający w gwiazdę freak-fightów Denisa „Bad Boya” Załęckiego. W wulgarnych słowach przekazano swoją nieprzychylność temu zawodnikowi. To kolejna grupa fanów, która publicznie uderza w niego na trybunach. Wcześniej dokonał tego Widzew Łódź.

Denis Załęcki na konferencji FAME 26
7 zdjęć

Spięcie Denisa Załęckiego z kibicami z Torunia

Napięcia kibicowskie w Toruniu robią się coraz mocniejsze. O spięciu na linii Denis Załęcki – Bartosz Szachta głośno zrobiło się w ostatnich dniach. Informacje o tym ogłosili publicznie m.in. Tomasz „Szalony Reporter” Matysiak czy Natan Marcoń.

Po pierwszych doniesieniach Denis Załęcki szydził z całej sytuacji. - Ty, mordo dawaj, uciekamy, bo jedzie ekipa z Szachtą. A nie, zapomniałem, że samochód w rowie został – żartował „Bad Boy”. Następnego dnia Szachta opublikował InstaStories z kilkoma słowami piosenki „Lojalność bracie”, które brzmiały „Lojalność, charakterność, przyjaciele”.

FAME MMA: Dawid Załęcki szczerze o Denisie. Tak Crazy wypowiadał się o swoim synu

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Pytanie 1 z 15
Kim jest ten zawodnik?
QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Super Sport SE Google News
LABRYGA PRZERYWA WYWIAD ZAŁĘCKIEGO. WALKA JUŻ DOGADANA
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LEGIA WARSZAWA
DENIS ZAŁĘCKI
POGOŃ SZCZECIN