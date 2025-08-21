Marcin Najman ostro o aferze z Cezarym Kuleszą i imprezą. "Obciach na cały świat"

Kamil Heppen
2025-08-21 16:09

Nie milkną echa kontrowersyjnego nagrania udostępnionego przez "Goniec", na którym Cezary Kulesza ma imprezować z politykami PiS, m.in. śpiewając "Barkę". Głos w sprawie tej afery zabrał także Marcin Najman, który ostro skrytykował nagranych. Oberwało im się przede wszystkim za zaprezentowane umiejętności wokalne!

Cezary Kulesza, Marcin Najman

Autor: Super Express/Marek Kudelski, Marcin Najman/ X (Twitter) Cezary Kulesza, Marcin Najman

Cezary Kulesza ponownie znalazł się pod ostrzałem. Już kilka tygodni temu portal "Goniec" opublikował głośny materiał pod tytułem: "Polski Związek Wódki Nożnej. Tak się bawią włodarze polskiej piłki". W nim dziennikarze odsłonili kulisy jednej z imprez, na której prezes PZPN miał bawić się z politykami PiS w nocy i śpiewać "Barkę". Kulesza zaprzeczał i zapowiadał wyjaśnienie sprawy w sądzie, ale medium nie odpuściło. W czwartek (21 sierpnia) "Goniec" opublikował nagranie, na którym głowa polskiej piłki ma bawić się z politykami PiS i śpiewać "Barkę". Filmik szybko obiegł media społecznościowe i stał się hitem.

"Obciach na cały świat". Marcin Najman o aferze z imprezą Cezarego Kuleszy

Prezes Cezary Kulesza, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podjął formalne kroki prawne w celu ochrony swojego dobrego imienia. Zostało ustanowione pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy. Do czasu rozstrzygnięcia jej przez niezawisły sąd, prezes nie będzie komentował tej kwestii, szanując zasady postępowania sądowego - przekazał nam rzecznik PZPN, Tomasz Kozłowski.

Jego oświadczenie nie zatrzymało jednak licznych komentarzy, a jeden z nich zamieścił nawet... Marcin Najman. Popularny "Cesarz" skupił się przede wszystkim na zaprezentowanych na nagraniu umiejętnościach wokalnych. I nie zostawił suchej nitki na nagranych!

"Dajcie spokój. Zamiast się napinać, bardziej bym się martwił poziomem wykonu. No panowie… na debiuty w Opolu raczej nie liczcie po zakończonych kadencjach. Konieczne lekcji emisji głosu! Bo tak to tylko obciach na cały świat. Panowie to nie brzmi dobrze. Nie oszukujmy się" - skomentował głośne nagranie Najman.

Warto podkreślić, że były pięściarz, a obecnie freak-fighter, sam próbuje od pewnego czasu swoich sił w branży muzycznej. Wydał już kilka utworów, a w zeszłym roku był nawet blisko udziału w eliminacjach do Eurowizji! Takiej szansy nie otrzymał przez własny błąd, łamiąc regulamin, gdy poinformował o zgłoszeniu do preselekcji. Od lat jedną z jego bliskich znajomych jest między innymi Edyta Górniak.

