Marianna Schreiber w ciąży? Fala gratulacji, a zaraz walczy! Wymowny post

Marianna Schreiber w ciąży?! Szybko zdementowała te plotki!

Marianna Schreiber od kilku tygodni jest szczęśliwą rozwódką po oficjalnym rozstaniu z Łukaszem Schreiberem. Kontrowersyjna zawodniczka różnych federacji freak fightowych długo nie była samotna, ponieważ wprost poinformowała o tym, że ponownie spotyka się z Piotrem Korczarowskim.

Kolejne wyzwanie Schreiber! Zawalczy zagranicą

Schreiber stoczyła do tej pory trzy walki. Dwie z nich odbyły się na CloutMMA, natomiast ostatnia z nich miała miejsce na PRIME MMA. Bilans 32-latki to dwie wygrane i jedna porażka. 27 września zaplanowana jest kolejna walka z udziałem Schreiber, tym razem zagranicą, gdzie zmierzy się z Gabrielą Quinn.

Marianna Schreiber dementuje plotki! "Gdybym była w ciąży, nie uprawiałabym żadnego sportu"

Na portalu "X" pojawiło się wyjaśnienie Schreiber, które dotyczy plotek w temacie domniemanej ciąży.

- Wczoraj dzwoni do mnie mama i pyta czy jestem w ciąży, bo oglądała Republikę i tam Panie mówią, że to potwierdzone info. Mnóstwo smsów z gratulacjami, pudelek piszący do Piotra czy potwierdza. Mnóstwo komentarzy i wiadomości na moich social mediach, że jak ja mogę trenować będąc w ciąży! Zaczęłam się zastanawiać jak to się stało, że oni wiedzą, a ja nic o tym nie wiem. Tak, pragnę być w ciąży i chcę mieć jeszcze co najmniej dwójkę dzieci. Ale na ten moment schudłam 6 kg i dalej pracuję nad swoją wagą - mam przed sobą dwie walki w kraju i za granicą. Gdybym była w ciąży, nie uprawiałabym żadnego sportu - to logiczne, mało tego znacie mnie, pochwaliłabym się pierwsza - wyjawiła Schreiber.

Zawodniczka przygotowuje się do walk z legendarnym trenerem - Zbigniewem Raubo.

😉 Trener Zbigniew Raubo ostatnio mocno poszerza grono swoich podopiecznych. Był syn prezydenta, Żurom, a teraz... Marianna Schreiber. pic.twitter.com/xAMGPBhBRC— Michał Koper (@MichalKoperBoks) September 12, 2025