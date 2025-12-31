Partnerka Piotra Żyły kusi nienaganną sylwetką w obcisłym wdzianku. Zdjęcia Marceliny Ziętek rozgrzeją największego zmarzlucha

2025-12-31 17:00

Piotr Żyła to wciąż jeden z czołowych polskich skoczków, choć ostatnie dwa sezony nie były dla niego łaskawe. Obecnie udał się on na Turniej Czterech Skoczni i walczy o jak najlepsze wyniki, by znaleźć się w kadrze na igrzyska olimpijskie. We wszystkim wspiera go oczywiście piękna ukochana, Marcelina Ziętek.

Żyła walczy o igrzyska. Ma wsparcie pięknej ukochanej

Piotr Żyła wciąż pozostaje jednym z czołowych polskich skoczków, choć od pewnego czasu ma on problem z utrzymaniem najwyższej formy. Warto pamiętać, że przecież jeszcze w 2021 i 2023 roku to właśnie „Wiewiór” sięgał po mistrzostwo świata na skoczni normalnej! Później jednak tak on, jak i reszta polskich skoczków, zanotował regres, a w odbudowaniu formy na pewno nie pomogła kontuzja i operacja przed startem zmagań w poprzednim sezonie. Teraz natomiast doszła kolejna zmiana trenera i Polacy w sezonie olimpijskim wcale nie spisują się zdecydowanie lepiej, co tyczy się również Piotra Żyły.

Mimo trudności Piotr Żyła cały czas walczy o wyjazd na igrzyska olimpijskie. We wszystkim wspiera go oczywiście ukochana, Marcelina Ziętek. Swego czasu ich związkiem (a raczej plotkami na ich temat) żyła duża część środowiska sportowego w Polsce. Żyła i Ziętek nie pojawiali się razem publicznie, ale pojawiało się wiele sygnałów, sugerujących, że skoczek spotyka się ze sporo młodszą aktorką i modelką. Po pewnym czasie para przestała się „ukrywać” i zaczęła publikować wspólne zdjęcia i filmy w sieci.

Marcelina Ziętek swoją popularność zdobyła jako modelka i aktorka. Choć nie robi oszałamiającej kariery, to ma swoją wierną rzeszę fanów – na Instagramie obserwuje ją niemal 100 tys. osób. Tam też publikuje często różne zdjęcia i filmy dotyczące jej życia zawodowego i prywatnego. Partnerka Piotra Żyły nie stroni od odważnych zdjęć w strojach kąpielowych czy innych kreacjach odsłaniających jej szczupłe ciało. Tym razem postanowiła zapozować do zdjęcia w dość skąpym stroju sportowym, mocno podkreślającym jej krągłości – co zobaczycie na zdjęciach poniżej. Więcej zdjęć Marceliny Ziętek znajdziecie w galerii.

MARCELINA ZIĘTEK
PIOTR ŻYŁA