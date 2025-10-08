Piesiewicz ujawnia. Nawrocki dał zielone światło do likwidacji ważnego ministerstwa

Radosław Piesiewicz od dłuższego czasu jest skonfliktowany z resortem sportu. Głośny spór toczył z byłym ministrem Sławomirem Nitrasem, a niewiele zmieniło się po objęciu urzędu przez obecnego szefa, Jakuba Rutnickiego. Napięcie na linii prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - Ministerstwo Sportu i Turystyki po raz kolejny dało o sobie znać w wywiadzie Piesiewicza dla portalu WP SportoweFakty. Okazuje się, że głowa PKOl chce likwidacji tego ministerstwa, a poparcie ma mieć u samego prezydenta Karola Nawrockiego!

Karol Nawrocki "dał zielone światło" do likwidacji ministerstwa sportu

- Omawiałem z nim ten problem w pierwszym tygodniu jego urzędowania. To on dał zielone światło, by ruszyć z mocniejszymi pracami nad ustawą. Utworzyliśmy zespół, którego celem jest stworzenie kompletnego dokumentu. Projekt piszą już kancelarie współpracujące z PKOl - wyznał Piesiewicz.

Jego zdaniem polski sport powinien być finansowany przez PKOl, a nie ministerstwo. W związku z tym ruszyły prace nad projektem nowej ustawy o sporcie.

- Mamy świadomość, że obecnie nikt w Sejmie nie potraktuje tego projektu na tyle poważnie, by ustawa mogła przejść cały proces legislacyjny. Mamy jednak swój plan działania i będziemy współpracowali z biurem projektów ustawodawczych przy panu prezydencie. Przedłożymy ją do Sejmu, gdy będą ku temu korzystne okoliczności - zapowiedział prezes PKOl.

Kancelaria Prezydenta odpowiada

Do słów Piesiewicza odniosła się już Kancelaria Prezydenta, a konkretnie jej szef Zbigniew Bogucki, który był gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski.

- Znowu dowiaduję się, że pan prezydent podjął jakieś decyzje, a prezydent jeszcze ich nie podjął. Ja nie wiem, nie uczestniczyłem w tych rozmowach. Mam różne zadania, ale wiem jedno - ten rząd w wielu resortach bardzo źle działa - powiedział prezydencki minister.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przechodziło już zmiany. W latach 2005–2007 oraz 2019–2021 wyłączono z niego dział "Turystyka" i było to Ministerstwo Sportu. Z kolei w 2021 r. na kilka miesięcy zostało połączone z resortem kultury.