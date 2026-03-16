Przyćmiła gwiazdy Oscarów! Nie mogli oderwać wzroku od dekoltu pięknej tenisistki. Tylko spójrz

Tłum fotoreporterów otaczał takie sławy jak zjawiskowa Jessica Alba, zawsze elegancka Nicole Kidman, olśniewająca Sofia Vergara czy ikona popkultury Kim Kardashian. Wśród gości bawił także jeden z największych triumfatorów oscarowej nocy, Michael B. Jordan, który odebrał swoją pierwszą w karierze statuetkę dla najlepszego aktora za rolę w filmie "Grzesznicy". Jego radość i historyczne zwycięstwo nad m.in. Timothee Chalamet i Leonardo DiCaprio były jednym z głównych tematów wieczoru. A jednak, gdy na imprezie pojawiła się Maria Szarapowa, czas na chwilę jakby się zatrzymał!

Oscary 2026. Wzruszający moment podczas gali. Tak uczczono pamięć zmarłych gwiazd. McAdams nie kryła emocji

Maria Szarapowa błysnęła na słynnej imprezie po Oscarach

Emerytowana sportsmenka uważana swego czasu za najpiękniejszą na świecie od lat udowadnia, że jest również ikoną stylu i po raz kolejny potwierdziła swoją klasę. Impreza Vanity Fair była sceną dla odważnych kreacji, prześwitów i głębokich dekoltów, a Szarapowa przyciągała spojrzenia swoją magnetyczną prezencją i aurą gwiazdy z najwyższej półki!

Znana z nienagannego gustu, który prezentowała na tej samej imprezie w poprzednich latach, i tym razem nie zawiodła. Jej obecność była dowodem na to, że nie trzeba krzyczeć strojem, by zostać zauważonym. W otoczeniu aktorek i celebrytek prześcigających się w coraz bardziej wymyślnych stylizacjach, Szarapowa stanowiła uosobienie szyku i elegancji, choć trudno było oderwać wzrok od jej dekoltu.

Maria Szarapowa zachwyciła zdjęciami z sauny i spa! Co za widoki!

Kończąca w kwietniu 39 lat legenda tenisa po raz kolejny przypomniała o sobie globalnej publiczności. Zdjęcia Szarapowej i reszty gwiazd z imprezy po Oscarach znajdziesz w naszej galerii.