Słowa przyjaciela Karola Nawrockiego ściskają za gardło. Znany trener boksu wreszcie to z siebie wyrzucił

Rafał Mandes
2025-08-16 12:58

Karol Nawrocki ma w środowisku pięściarskim wielu przyjaciół i dobrych znajomych. Kilku z nich osobiście pojawiło się na zaprzysiężeniu, kilku zostało także zaproszonych na zamkniętą imprezę zorganizowaną przez prezydenta po oficjalnych uroczystościach. W tym gronie był m.in. znany trener boksu Maciej Brzostek.

Karol Nawrocki i Maciej Brzostek

i

Autor: Marcin Gadomski/Super Express Karol Nawrocki i Maciej Brzostek

Na imprezie dla najbliższych przyjaciół i znajomych nowego prezydenta pojawili się chociażby Krystian Każyszka i Kacper Meyna. Promotor boksu i aktualny mistrz Polski wagi ciężkiej wręczyli Nawrockiemu obraz z podobizną głowy państwa autorstwa Krzysztofa Paciorka. Wśród zaproszonych gości był także Maciej Brzostek, trener Meyny, właściciel klubu bokserskiego Brzostek Top Team, a prywatnie przyjaciel Nawrockiego.

Brzostek dzień po zaprzysiężeniu wstawił na Instagrama wspólne zdjęcie z Nawrockim. "Wiele lat temu na sali treningowej spotkało się dwóch młodych ludzi z marzeniami. W przyjaźń połączyła ich nie tylko pasja do sportu, ale przede wszystkim miłość do Ojczyzny" - napisał. To było jednak jedynie preludium do wpisu, który ukazał się kilka dni później. W nim trener zdradził, że w ostatnich miesiącach toczył równie trudny pojedynek jak sam Nawrocki.

Emocjonalny wpis przyjaciela Karola Nawrockiego. Trener boksu Maciej Brzostek: Atakowano nas z każdej strony, ale ustaliśmy to. Karol wygrał swoją walkę i ja również

"Ciężkie miesiące podczas kampanii wyborczej nie zachwiały naszej przyjaźni. Atakowano nas z każdej strony, ale ustaliśmy to. Karol wygrał swoją walkę i ja również. On został Prezydentem Polski. A ja udowodniłem sobie, że potrafię znieść wiele ciosów i nie poddać się. Wasze wsparcie dało mi najwięcej siły, by walczyć o Nasz klub. O nasze miejsce, gdzie zaczynamy podążać za Marzeniami. W 2022 roku wspólnie z Karolem i panią manager Lucyną Mach wybraliśmy patrona klubu, w 2024 roku zorganizowaliśmy Memoriał im. Jana Biangi, który otworzył oficjalnie Karol Nawrocki jako prezes IPN, a w 2025 roku Karol już jako Prezydent Polski otworzył oficjalnie 2. Memoriał im. Jana Biangi. Tu nie ma tu przypadku. To nasza wspólna historia i cel. Tu nie chodzi o politykę, bo się nią nie interesuje. Walczyłem po prostu do końca o to, w co wierzę najbardziej. Dziękuję Wam, że byliście wtedy ze mną w tych najtrudniejszych chwilach" - napisał Brzostek.

