Tak teraz wygląda Wojciech Fortuna. Legenda skoków, mistrz olimpijski, pojawił się na kolacji z wyjątkowej okazji

Nad Bałtyk przybyli m.in. mistrzowie olimpijscy Władysław Kozakiewicz i Paweł Nastula. Powód? Panowie odsłonili swoje gwiazdy w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie. Oprócz nich w tym roku wyróżnieni zostali Tadeusz Błażusiak, Marek Piotrowski oraz Przemysław Saleta.

Powstała w 2000 roku aleja, pierwsza tego typu w Polsce, jest miejscem upamiętniającym zarówno krajowych, jak i zagranicznych mistrzów sportu. Jej inicjatorami byli Jerzy Szczepankowski, Maciej Baranowski oraz ówczesny burmistrz miasta Adam Drzeżdżon. Pierwsza edycja sprzed 25 lat poświęcona była przede wszystkim lekkoatletom, a wśród wyróżnionych znaleźli się wtedy m.in. Janusz Kusociński, Halina Konopacka, Maria Kwaśniewska-Maleszewska, Irena Szewińska, Władysław Komar, Tadeusz Ślusarski i Jacek Wszoła.

Kozakiewicz to mistrz olimpijski w skoku o tyczce z Moskwy z 1980 roku. Jego rekordowy skok na 5,78 m przyniósł mu złoty medal oraz miano autora jednego z najsłynniejszych gestów w historii sportu. Nastula to z kolei mistrz olimpijski w judo, sięgnął po złoto w Atlancie w 1996 roku w kategorii do 97 kg. Po zakończeniu kariery judo występował również w mieszanych sztukach walki (MMA).

Błażusiak zapisał się w historii jako jeden z najwybitniejszych motocyklistów trialowych i enduro, Piotrowski znany jako "Punisher" to legenda światowego kickboxingu, a Saleta to były mistrz świata i Europy w kickboxingu oraz były mistrz Europy w boksie.

Piotrowskiego i Salety z przyczyn osobistych zabrakło we Władysławowie, ale nad morzem pojawili się wspomniani już Kozakiewicz i Nastula, a uroczystość swoją obecnością uświetnił także Wojciech Fortuna. Mistrz olimpijski w skokach narciarskich, który swoją gwiazdę w alei odsłonił w 2016 roku, wygłosił krótkie przemówienia, a po wszystkim wziął udział w kolacji razem z Kozakiewiczem i Nastulą.

Zdjęcia z kolacji oraz wcześniejszych wydarzeń zobaczycie w galerii na otwarciu tego artykułu!

