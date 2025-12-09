Tak witają Karola Nawrockiego na stadionie, a tak w operze. Miny prezydenta mówią wszystko

Prezydent Karol Nawrocki, znany z przeszłości kibicowskiej, regularnie odwiedza wydarzenia sportowe i kulturalne.

Na stadionach piłkarskich prezydent cieszy się ciepłym przyjęciem, natomiast jego wizyta w Operze Narodowej wywołała mieszane reakcje.

Odkryj, jak prezydent reaguje na odmienne przyjęcie w obu środowiskach i co jego mimika mówi o tych doświadczeniach.

Karol Nawrocki ciepło witany na stadionach

Karol Nawrocki na mecze piłkarskie chodził na długo przed tym, gdy został prezydentem. Jego działalność w środowisku tzw. kiboli wzbudza kontrowersje, ale prezydent nie wypiera się swojej przeszłości. W przeciwieństwie do wielu innych polityków, Karol Nawrocki na trybunach na ogół liczyć może na ciepłe przywitanie. Prezydent po raz pierwszy jako głowa państwa pojawił się na meczu reprezentacji Polski, gdy "Biało-czerwoni" wygrali z Finlandią w meczu eliminacji mistrzostw świata. Potem kibicował naszej kadrze podczas spotkania z Holandią, które Polacy po bardzo dobrym występie zremisowali. Karol Nawrocki jednak nie ogranicza się do meczów reprezentacji. Niedawno widzieliśmy go np. podczas meczu Legii Warszawa ze Spartą Praga w Lidze Konferencji Europy. Głowa państwa oczywiście bywać musi nie tylko na wydarzeniach sportowych. Sporo emocji wzbudziła wizyta Nawrockiego w Operze Narodowej, podczas jubileuszu 200-lecia Teatru Narodowego.

Karol Nawrocki wygwizdany w Operze Narodowej. Prezydent odniósł się do tego zachowania

W operze prezydenta spotkały m.in. gwizdy. Do zachowania gwiżdżących Karol Nawrocki odniósł się w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero. - Na stadionach witają pana brawami, ale w filharmonii ostatnio parę osób gwizdało - skomentował dziennikarz.

Karol Nawrocki usłyszał krzyk chłopca na meczu. Jego reakcja wywołała euforię

Byliśmy z żoną w Operze Narodowej i mieliśmy głębokie wrażenie, że przywitano nas w sposób cywilizowany, brawami. A potem widziałem na filmie, że kilka osób rzeczywiście gwizdało. Nie wiem, czy Opera jest miejscem, w którym powinien dominować żywioł stadionu

- ocenił prezydent. Mimo wszystko para prezydencka chyba dobrze będzie wspominać wizytę w Operze Narodowej. Marta Nawrocka została bowiem doceniona przez ekspertki modowe.

Pierwsza dama wygląda dobrze i stosownie do okazji. Miły akcent w całej stylizacji to buty z elementem biżuteryjnym. Mniej, często znaczy więcej i w tym wypadku tak właśnie jest. Nie żyjemy w czasach obszernych sukni, przesadnie zdobionych, które mogą kojarzyć się z miejscem, jakim jest Teatr Wielki. Nawet gale oscarowe w Hollywood zelżały w swoim wymiarze

- oceniła w rozmowie z Plejadą Ewa Minge.

Co ciekawe, zarówno na stadionie, jak i w operze Karolowi Nawrockiemu uśmiech nie schodzi z twarzy. W naszej galerii świetnie widać miny prezydenta RP.

Galeria: Karol Nawrocki na stadionie i w operze