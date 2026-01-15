To on skradł serce Sportowca Roku 2025. Klaudia Zwolińska jest sporo młodsza od partnera!

2026-01-15

Zwycięstwo Klaudii Zwolińskiej w plebiscycie na Sportowca Roku 2025 wciąż budzi emocje. Kajakarka była główną bohaterką Gali Mistrzów Sportu, ale wcześniej nie cieszyła się tak wielkim zainteresowaniem. Stąd nie wszyscy kibice wiedzą, kim jest jej partner. To znany sportowiec, który również był na igrzyskach olimpijskich w Paryżu! Nie przeszkadza im spora różnica wieku - Zwolińska jest znacznie młodsza od ukochanego Grzegorza Hedwiga.

Klaudia Zwolińska w wielkim stylu wygrała plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na Sportowca Roku 2025. W głosowaniu kibiców i dziennikarzy zebrała aż 442 735 głosów, ponad 100 tysięcy więcej od drugiej Igi Świątek. Zasłużyła na to historycznym wyczynem - podczas ostatnich mistrzostw świata w kajakarstwie górskim zdobyła medale we wszystkich trzech konkurencjach jako pierwsza w historii, w tym dwa złote w konkurencjach C1 i K1. Mimo to, wielu kibiców poznało ją dopiero przy okazji Gali Mistrzów Sportu, a jej zwycięstwo było dla nich zaskoczeniem. W tych pięknych chwilach Zwolińskiej towarzyszył partner, którego kibice sportu mogą dobrze kojarzyć.

Burza po Gali Mistrzów Sportu. Klaudia Zwolińska odpowiada krytykom! "Moja wygrana to symbol"

28 zdjęć
28 zdjęć

Klaudia Zwolińska i jej partner. Jest od niego sporo młodsza!

O związku wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża było już głośno właśnie podczas ostatnich igrzysk. Wtedy sportowa Polska po raz pierwszy usłyszała o Zwolińskiej na szeroką skalę. A jej partner walczył o podobny sukces! Grzegorz Hedwig to utytułowany polski kajakarz, trzykrotny olimpijczyk. W Paryżu chciał spełnić marzenia, ale musiał zadowolić się 10. miejscem w konkurencji C1. W sezonie 2025 po 22 latach zabrakło go w polskiej kadrze! Mimo to, wspierał ukochaną w wielkich osiągnięciach.

To on był ze Zwolińską do samego końca wspaniałego wieczoru na Gali Mistrzów Sportu, zwieńczonego tradycyjnie jajecznicą. A ich wspólne zdjęcia obiegły całą Polskę, która na dobre usłyszała o parze znakomitych kajakarzy. W tym związku nie przeszkadza im wyraźna różnica wieku - Zwolińska ma 27 lat, a Hedwig jest 10 lat starszy. Wspólnie napędzają się do kolejnych sukcesów i są już zaręczeni, choć na razie nie mieli czasu na przygotowania do ślubu!

Klaudia Zwolińska sportowcem roku. Tak wygląda, gdy zrzuci "służbowe" ubrania. Figura marzenie

Już lipcowe mistrzostwa świata w Oklahoma City będą ważne - są kwalifikacją olimpijską i zostaną rozegrane na torze-arenie igrzysk Los Angeles 2028. Poprzedzą je dwa Puchary Świata, w Słowenii i Czechach, gdzie także będzie można uzyskać bilet olimpijski.

