Klaudia Zwolińska w wielkim stylu wygrała plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na Sportowca Roku 2025. W głosowaniu kibiców i dziennikarzy zebrała aż 442 735 głosów, ponad 100 tysięcy więcej od drugiej Igi Świątek. Zasłużyła na to historycznym wyczynem - podczas ostatnich mistrzostw świata w kajakarstwie górskim zdobyła medale we wszystkich trzech konkurencjach jako pierwsza w historii, w tym dwa złote w konkurencjach C1 i K1. Mimo to, wielu kibiców poznało ją dopiero przy okazji Gali Mistrzów Sportu, a jej zwycięstwo było dla nich zaskoczeniem. W tych pięknych chwilach Zwolińskiej towarzyszył partner, którego kibice sportu mogą dobrze kojarzyć.

O związku wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża było już głośno właśnie podczas ostatnich igrzysk. Wtedy sportowa Polska po raz pierwszy usłyszała o Zwolińskiej na szeroką skalę. A jej partner walczył o podobny sukces! Grzegorz Hedwig to utytułowany polski kajakarz, trzykrotny olimpijczyk. W Paryżu chciał spełnić marzenia, ale musiał zadowolić się 10. miejscem w konkurencji C1. W sezonie 2025 po 22 latach zabrakło go w polskiej kadrze! Mimo to, wspierał ukochaną w wielkich osiągnięciach.

To on był ze Zwolińską do samego końca wspaniałego wieczoru na Gali Mistrzów Sportu, zwieńczonego tradycyjnie jajecznicą. A ich wspólne zdjęcia obiegły całą Polskę, która na dobre usłyszała o parze znakomitych kajakarzy. W tym związku nie przeszkadza im wyraźna różnica wieku - Zwolińska ma 27 lat, a Hedwig jest 10 lat starszy. Wspólnie napędzają się do kolejnych sukcesów i są już zaręczeni, choć na razie nie mieli czasu na przygotowania do ślubu!

Już lipcowe mistrzostwa świata w Oklahoma City będą ważne - są kwalifikacją olimpijską i zostaną rozegrane na torze-arenie igrzysk Los Angeles 2028. Poprzedzą je dwa Puchary Świata, w Słowenii i Czechach, gdzie także będzie można uzyskać bilet olimpijski.