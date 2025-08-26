Zakończono poszukiwania ciała 18-letniego reprezentanta Polski. Kilka dni wcześniej zaginął podczas kąpieli w Bałtyku

2025-08-26 18:25

Kilka dni temu Polskę obiegły tragiczne informacje o zaginięciu Natana Stranza. 18-latek kąpał się ze znajomymi w Bałtyku, ale w pewnej chwili bliscy stracili go z oczu. Szybko rozpoczęły się poszukiwania ciała Natana, które zakończyły się dopiero teraz – jego ciało woda wyrzuciła na brzeg w Jastarni, a rodzina zidentyfikowała chłopca.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło na plaży we Władysławowie w poniedziałek wieczorem, 18 sierpnia. Jak informowały lokalne media, Natana mógł porwać prąd wsteczny, które odciągnęły go od brzegu, a wysokie fale nie pozwoliły na powrót na plażę. – W miniony poniedziałek dotarła do nas bardzo tragiczna informacja - morze zabrało naszego przyjaciela, zawodnika, ostoje drużyny i największego fana naszego klubu Natana Stranza – przekazywał wówczas klub młodzieżowego reprezentanta Polski w hokeju na trawie, Start 1954 Gniezno. Od razu rozpoczęły się poszukiwania ciała 18-latka.

Poszukiwania Natana Stranza relacjonowała w mediach społecznościowych Kaszubska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza. Ponad tydzień po zaginięciu młodego sportowca wspomniana organizacja przekazała, że poszukiwania się zakończyły. – Oficjalnie w dniu dzisiejszym zakańczamy poszukiwania Natana. Ciało Denata, które oddało morze w niedzielę w Jastrani, zostało zidentyfikowane w dniu dzisiejszym przez członków rodziny. Z naszej strony bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym w poszukiwaniach. (…) Rodzinie, przyjaciołom, kolegom, koleżankom, klubowi sportowemu, Składamy Najszczersze wyrazy współczucia. – napisano na profilu Grupy na Facebooku we wtorek, 26 sierpnia.

Koniec poszukiwań skomentowała również mama chłopca. – Ból niewyobrażalny, który nigdy się nie skończy. W tym bólu na tą chwilę błagaliśmy aby morze, które nam Ciebie zabrało oddało nam Ciebie i tak się stało – napisała krótko w mediach społecznościowych.

