Tenis to całe życie Świątek. Raszynianka zdecydowaną część każdego roku spędza na turniejach, treningach i w podróży. W takiej sytuacji życie prywatne oczywiście zostaje odstawione na boczny tor i choć w tourze są zawodniczki i zawodnicy, którzy są w związkach, to zdecydowana większość jest singlami.

Sztuczna inteligencja wskazała cechy, jakie powinien mieć ukochany Igi Świątek

W tej grupie jest także Świątek (chyba, że tak dobrze ukrywa ukochanego). W przyszłości to się zapewne zmieni, dlatego też zapytaliśmy sztuczną inteligencję o to, jakie cechy powinien mieć wybranek serca Igi Świątek. ChatGPT na podstawie osobowości i wartości wyznawanych przez Świątek wskazał cztery takie cechy:

Inteligencja i wrażliwość emocjonalna . Iga znana jest z refleksyjnego podejścia do życia i sportu. Często mówi o znaczeniu zdrowia psychicznego i współpracuje z psychologiem sportowym, co sugeruje, że docenia dojrzałość emocjonalną i samoświadomość.

. Iga znana jest z refleksyjnego podejścia do życia i sportu. Często mówi o znaczeniu zdrowia psychicznego i współpracuje z psychologiem sportowym, co sugeruje, że docenia dojrzałość emocjonalną i samoświadomość. Pokora i pracowitość . Jest bardzo skromna, mimo ogromnych sukcesów, i raczej stroni od celebryckiego stylu życia. Partner o podobnym podejściu do świata byłby dla niej bardziej naturalny niż ekstrawagancki gwiazdor.

. Jest bardzo skromna, mimo ogromnych sukcesów, i raczej stroni od celebryckiego stylu życia. Partner o podobnym podejściu do świata byłby dla niej bardziej naturalny niż ekstrawagancki gwiazdor. Wspólne zainteresowania . Iga uwielbia książki, muzykę (zwłaszcza rock), podróże i sztukę. Partner, który potrafi o tym rozmawiać, doceni kulturę i ma własne pasje, mógłby się świetnie z nią dogadywać.

. Iga uwielbia książki, muzykę (zwłaszcza rock), podróże i sztukę. Partner, który potrafi o tym rozmawiać, doceni kulturę i ma własne pasje, mógłby się świetnie z nią dogadywać. Zrozumienie dla życia sportowca. Codzienne życie na walizkach, ogromna presja, kontuzje – to wszystko wymaga od partnera dużej elastyczności i empatii. Ktoś, kto sam uprawia (lub uprawiał) sport, prawdopodobnie lepiej by ją rozumiał.

AI: ukochany Igi Świątek powinien być podobny do Federera, Hummelsa i Hurkacza

To nie wszystko. Sztuczną inteligencję poprosiliśmy także o to, by wskazała znanych sportowców, do których ukochany Świątek byłby najbardziej podobny. Padły trzy nazwiska. Oto one:

Roger Federer (tenis) . Cichy, inteligentny, rodzinny, pokorny i elegancki. Mimo wielkiej kariery pozostał skromny i ceni prywatność – to mógłby być "ideał" pod względem charakteru, choć różnica wieku wyklucza realność.

. Cichy, inteligentny, rodzinny, pokorny i elegancki. Mimo wielkiej kariery pozostał skromny i ceni prywatność – to mógłby być "ideał" pod względem charakteru, choć różnica wieku wyklucza realność. Mats Hummels (piłka nożna) . Niemiecki piłkarz, który słynie z intelektu, klasy i zamiłowania do literatury. To przykład sportowca z "głębią", który mógłby pasować do kogoś takiego jak Iga.

. Niemiecki piłkarz, który słynie z intelektu, klasy i zamiłowania do literatury. To przykład sportowca z "głębią", który mógłby pasować do kogoś takiego jak Iga. Hubert Hurkacz (tenis). Choć trudno spekulować o relacjach między polskimi zawodnikami, to pod względem osobowości Hubert również sprawia wrażenie spokojnego, miłego i inteligentnego człowieka – to typ, który mógłby się dobrze dogadywać z Igą.