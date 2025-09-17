Zbigniew Boniek krótko i pięknie o legendzie. Napisał to publicznie

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-09-17 9:49

W wieku 89 lat odszedł Robert Redford – wybitny aktor i reżyser ze światowej czołówki kina. Informacja o jego śmierci, która obiegła media 16 września, wywołała poruszenie także w Polsce. Legendę Hollywoodu pożegnał również Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek

i

Autor: Paweł Jaskółka Zbigniew Boniek

Boniek pożegnał genialnego aktora

Redford był jedną z największych gwiazd Hollywood. Za film Zwyczajni ludzie (1980), w którym zadebiutował jako reżyser, otrzymał Oscara. Kolejną statuetkę, honorową, przyznano mu w 2002 roku za całokształt twórczości.

Światową rozpoznawalność zdobył jeszcze w latach 60., dzięki roli Sundance Kida w klasycznym westernie Butch Cassidy i Sundance Kid. W kolejnych dekadach zagrał w wielu kultowych produkcjach, takich jak Żądło, Wielki Gatsby, Trzy dni Kondora, O jeden most za daleko, Urodzony sportowiec czy Pożegnanie z Afryką.

Na wiadomość zareagował Zbigniew Boniek, były prezes PZPN i dawny reprezentant Polski. W krótkim wpisie w mediach społecznościowych pożegnał artystę. „Szkoda… Jego ‘Żądło’ to było coś wspaniałego… R.I.P” – napisał Boniek na platformie X.

