15-latek udusił 5-latka, dźgał ludzi nożem. "Nudziło mi się i chciałem kogoś zabić"

Co na to ukochany?

Znudzony grami wideo 15-latek zamordował brutalnie 5-latka. Pomagał 27-letni kolega. Ciało wyrzucili na śmietnik

Ten nieletni morderca ma dopiero 15 lat, ale jego czyny pasują raczej do znacznie starszego recydywisty. Niestety, Erik Mendoza (15 l.) nie został w porę powstrzymany i w końcu zabił. Te niewiarygodne zdarzenia rozegrały się w Stanach Zjednoczonych, w Milwaukee. Mendoza grał tam w gry komputerowe ze starszym znajomym Davidem Pieturą (27 l.) w piwnicy wielorodzinnego budynku, w którym mieszkali. Czasami przychodził do nich mały sąsiad Prince McCree (+5 l.). Jak zeznał potem Pietura, Mendoza wielokrotnie mówił, że nie lubi tego dzieciaka i że chciałby go zabić, myśli o zabójstwach chodziły mu po głowie. 25 października 5-latek zachorował i matka kazała mu zostać w domu. Niestety, chłopiec zamiast leżeć w łóżku, zszedł do piwnicy skuszony grami wideo. Tam dopadł go Erik Mendoza. Dusił 5-latka i bił kijem bejsbolowym, aż chłopiec przestał się ruszać. Potem wepchał mu do usta szmaty i zakleił je taśmą, w razie gdyby ofiara się ocknęła. Chłopiec naprawdę zaczał odzyskiwać przytomność, więc 27-latek uderzał go pięścią w głowę tak długo, aż dziecko znieruchomiało, a potem dla pewności zrzucił na niego sztangę, zaś Mendoza skakał mu po głowie.

15-letni zabójca spytany o to, co powiedziałby swoim ofiarom: "Przepraszam, ale ty po prostu żyjesz"

"Musimy tu posprzątać" - powiedział w końcu Pietura. Wspólnie schowali ciało do paru worków na śmieci i wynieśli je na śmietnik nieopodal domu. Po południu matka dziecka zaczęła go szukać. Potem zawiadomiła policję. Funkcjonariusze znaleźli zakrwawione bluzy 15-latka i 27-latka, oni sami także byli we krwi, krew znaleziono też na podłodze piwnicy. Tłumaczyli, że to oni się pokłócili i pobili, ale w końcu wyznali prawdę. Podczas przesłuchania Mendoza był spokojny. Znaleziono w jego rzeczach nóż i okazało się, że przed mordem wyszedł na ulicę i ranił trzy osoby, dźgając je w plecy. Na pytanie o to, co powiedziałby swoim ofiarom, odrzekł: "Przepraszam, ale ty po prostu żyjesz". Mendoza i Pietura zostali aresztowani. Ciało skatowanego 5-latka znaleziono w śmietniku.

Sonda Czy kary dla nieletnich przestępców powinny być bardziej surowe? Tak Nie Nie mam zdania

15 year old Erik Mendoza and 27 year old David Pietura, charged in the beyond brutal, sickening murder of 5 year old Prince McCree, found in dumpster. PARENTS PLEASE BE MINDFUL Of WHO WE EXPOSE OUR CHILDREN TO AND WHO WE GIVE ACCESS TO OUR CHILDREN!!!!!!Prayers 🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/1lmf8rpbMa— David Chan (@udtseals1411) November 1, 2023

QUIZ wiedzy ogólnej i doświadczenia. Zaufaj intuicji i zdobądź komplet punktów Pytanie 1 z 11 Na początek coś łatwego. Chodzenie na bosaka oznacza gołą stopą. A gdy chodzisz bez skarpetek, ale w sandałach, to: Chodzę na bosaka Nie chodzę na bosaka Dalej