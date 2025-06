Osiem osób zginęło w katastrofie balonu! Koszmarne wideo obiegło sieć

Brazylia. Osiem osób zginęło w katastrofie balonu

Cała Brazylia jest poruszona tragedią w stanie Santa Catarina na południu kraju. W sobotę, 21 czerwca, doszło tam do katastrofy balonu, co zarejestrowały zresztą kamery przypadkowych świadków. Na nagraniach, któe trafiły do internetu, widać znajdujący się wysoko na ziemią balon, który objęły płomienie. Po kilku sekundach odrywa się od niego kosz, w którym znajdowali się ludzie, i spada na ziemię.

- Wszyscy jesteśmy nim zszokowani. Nasz zespół ratunkowy jest już na miejscu. Wstępne informacje wskazują, że na pokładzie były 22 osoby - napisał gubernator stanu Santa Catarina Jorginho Mello na swoim profilu na platformie X.

W kolejnym poście dodał, że balonem podróżowało ostatecznie 21 osób, z których zginęło 8 osób, a 13 ocalało.

- Nasze zespoły nadal zapewniają wszelkie niezbędne wsparcie rodzinom i ofiarom. Kontynuujemy monitorowanie sytuacji - dodaje Mello.

