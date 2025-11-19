Blake ją kochał, Alexis chciała zabić. Gwiazda "Dynastii" kończy 83 lata i wygląda BOSKO!

Bójki Alexis Colby i Krystle Carrington to już klasyka TV. Jeśli jest tak, że gdy słyszysz słowo "Dynastia" od razu widzisz czołówkę serialu i słyszysz charakterystyczną muzykę, to znaczy, że z pewnością wiesz, kim jest Linda Evans! Gwiazda właśnie skończyła 83 lata, ale nikt by w to nie uwierzył! Sam zobacz!

"Osiemdziesiąt trzy lata - wciąż zakochana w życiu czuję wdzięczność, blask i jestem gotowa na to, co będzie dalej. Moje serce jest pełne, a moja wdzięczność jest głęboka. Nowa sesja, nowe zdjęcia - i wciąż tyle miłości do tej pięknej podróży zwanej życiem. Dziękuję wszystkim za to, że jesteście tak znaczącą jego częścią" - takie słowa oraz przepiękne zdjęcie pojawiły się 18 listopada na instagramowym profilu Lindy Evans, czyli legendarnej Krystle z opery mydlanej "Dynastia". Gwiazda zapozowała w cekinowej, złotej bluzce i czarnej spódnicy z tafty, czym przywołała na myśl najpiękniejsze kreacje, w jakich pojawiała się na charakterystycznych schodach w kipiącej bogactwem rezydencji Carringtonów. 

Linda Evans - nie tylko Krystle Carrington

"Hello Magazine" przypomina, że Evans zaczęła grać w "Dynastii" mając 39 lat i była już doświadczoną aktorką cieszącą się sporym uznaniem reżyserów. Jednak to dopiero znana na całym świecie, a  w Polsce uwielbiana opera mydlana uczyniła ją gwiazdą światowego formatu. "W latach 70. wystąpiła w ponad 20 produkcjach telewizyjnych, umacniając swoją pozycję jednej z najbardziej wszechstronnych aktorek swojego pokolenia" - czytamy.

Linda Evans - wielka rywalka słynnej Alexis

"Rola Krystle Carrington, ciepłej, kochającej i szlachetnej żony Blake'a Carringtona i ekranowej rywalki bezwzględnej Alexis granej przez Joan Collins, ugruntowała jej pozycję w historii telewizji". Fenomen kulturowy, jakim stała się "Dynastia" przyniósł Evans Złoty Glob dla najlepszej aktorki telewizyjnej w 1982 roku. "Po odejściu z serialu tuż przed jego finałem w 1989 r. Linda częściowo wycofała się z aktorstwa, skupiając się na sprawności fizycznej i otwierając sieć centrów fitness w Kalifornii. Krok ten odzwierciedlał jej długoletnie zainteresowanie zdrowiem i dobrym samopoczuciem" - przypomina "Hello". To zainteresowanie zdecydowanie widać! Linda Evans ma 83 i wygląda po prostu bosko!

