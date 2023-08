Do Putina pojedzie zagraniczna delegacja. "Podczas tej wizyty może nastąpić rozwój sytuacji"

Władimir Putin spotka się z Recepem Erdoganem w Soczi. Tematem rozmów będzie reaktywacja umowy zbożowej i zagrożenie głodem na świecie

Władimir Putin po rozpętaniu pełnoskalowej wojny na Ukrainie nie bierze udziału w spotkaniach światowych przywódców. Jest izolowany w społeczności międzynarodowej, a osobiste negocjacje i spotkania z rosyjskim dyktatorem nie są dobrze widziane i postrzega się je jako uległość wobec agresora. Ale pewien ważny przywódca z kraju NATO zdecydował się osobiście spotkać z rosyjskim dyktatorem. Recep Erdogan poleci do Rosji. Jak powiedział rzecznik tureckich władz, prezydent Turcji spotka się z Putinem w Soczi. Tematem rozmów Recepa Rerdogana z Władimirem Putina będzie umowa zbożowa, którą Rosja zerwała w lipcu. "Nasz prezydent podjął tę inicjatywę, aby zapobiec kryzysowi żywnościowemu na świecie. Wkrótce odwiedzi Soczi. Uważamy, że podczas tej wizyty może nastąpić rozwój sytuacji" - powiedział rzecznik rządzącej w Turcji partii AKP Omer Celik. Prawdopodobna data spotkania to 8 września. Rosja po zerwaniu umowy ostrzeliwuje ukraińskie porty, niszcząc magazyny ze zbożem, dochodziło też do niebezpiecznych incydentów z udziałem statków handlowych, w tym z jednym tureckim. Rosja stwierdziła, że jeśli dostawy zboża będą kontynuowane, może uznać takie statki za cele wojskowe.

Putin chciał wysłać sobowtóra na rozmowy z Erdoganem? Ostatecznie Erdogan przyleci do Rosji

O naciskach Recepa Erdogana na Putina w sprawie umowy zbożowej pisał wcześniej słynny profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za byłych agentów mających nadal swoje źródła na Kremlu. Według tych doniesień Erdogan niedawno zadzwonił do Putina. "Prezydenta Turcji interesowała możliwość powrotu Rosji do umowy zbożowej (...). Putin próbował rozpocząć targowanie się z pozycji urażonej wielkości, ale bardzo szybko znalazł się w roli petenta" - czytamy na profilu General SVR na Instagramie. "Putin ze względów zdrowotnych nie może teraz odbywać zagranicznych wizyt i osobiście brać udziału w długich i wyczerpujących negocjacjach, nie odważy się też wysłać swojego sobowtóra na 'rozerwanie' tak doświadczonemu politykowi jak Erdogan" - pisze dalej autor tekstu. Jednak Erdogan naciska. "Główne atuty na tym etapie są w rękach Erdogana, a jego stanowisko i żądania osobistych negocjacji w jak najkrótszym czasie wyglądają bardzo przekonująco" - twierdził General SVR, wysnuwając teorię, że Rosjanie wyślą do Turcji sobowtóra Putina. Jak się okazuje, ostatecznie to Erdogan poleci do Putina.

Turkish President Tayyip Erdogan will visit Russia's Black Sea resort of Sochi soon and there may be developments regarding the deal that allowed the maritime export of Ukrainian grain, a spokesperson for Erdogan's ruling AK Party said on Monday.pic.twitter.com/wOiPPQFeQF— Hümeyra Pamuk (@humeyra_pamuk) August 28, 2023

