Książę Andrzej przyjaźnił się też z Weinsteinem! Wspólne zdjęcie z Epsteinem

Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell na jednym zdjęciu w Royal Lodge. Impreza u księcia Andrzeja na krótko przed aresztem

Niemal każdy dzień przynosi nowe bulwersujące doniesienia w sprawie udziału księcia Andrzeja i Sarah Ferguson w aferze Epsteina. Andrzej został niedawno zmuszony do oddania tytułu księcia Yorku, prasa, król i książę William naciskają na niego, by wreszcie wyniósł się z 32-pokojowej rezydencji Royal Lodge, gdzie mieszka z byłą od 29 lat żoną. On stawia opór, choć ostatnio łaskawie zgodził się wynieść, ale pod warunkiem, że król da mu dwie inne rezydencje na terenie Windsoru. Teraz "Daily Mail" podaje nowe informacje. W 2006 roku, tuż przed tym, jak Epstein został aresztowany za wykorzystywanie nieletnich, a potem osadzony w więzieniu, gościł u księcia na imprezie. Wraz z Ghislaine Maxwell wzięli udział w balu maskowym na zamku w Windsorze. Jak się teraz okazuje, wcześniej odwiedzili właśnie Royal Lodge, a towarzyszył im Harvey Weinstein - bohater innej, równie głośnej afery, obecnie odsiadujący wyrok 16 lat więzienia za przestępstwa seksualne.

Liczne wizyty Jeffreya Epsteina u rodziny królewskiej. Ghislaine Maxwell usiadła na tronie

Jakby tego było mało, okazją do zjawienia się tej bandy w Royal Lodge były osiemnaste urodziny córki księcia Andrzeja, Beatrice. Harvey Weinstein na zdjęciu z imprezy, które obiegło media w Wielkiej Brytanii, ubrany był w frak, Jeffrey Epstein wystąpił w mundurze amerykańskim z kieliszkiem wina w dłoni,Ghislaine Maxwell, dziś skazana za handel ludźmi i współudział w wykorzystywaniu seksualnym nieletnich, miała na sobie maskę z piórami i boa. Spotkanie miało miejsce zaledwie dwa miesiące po tym, jak amerykański sąd wydał nakaz aresztowania Epsteina za napaść seksualną na nieletnią. Został zatrzymany osiem dni po imprezie. Nie były to jedyne wizyty amerykańskich znajomych w siedzibach b rytyjskich royalsów. W 1999 roku para odwiedziła Balmoral, prywatną posiadłość królowej Elżbiety II w Szkocji. Zdjęcie z tej wizyty pokazano podczas procesu Maxwell. W 2000 roku Andrew zorganizował urodziny Ghislaine Maxwell w Sandringham, gdzie również pojawił się Epstein. W 2002 roku Maxwell odwiedziła Buckingham Palace, gdzie usiadła na tronie królowej.

