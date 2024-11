Księżniczka zalała się łzami, gdy spojrzała na księcia Williama! Nie zgadniesz, dlaczego

Książę William ujawnił rodzinną tajemnicę. Księżniczka Charlotte zalała się łzami, gdy to zobaczyła!

Brytyjscy poddani uwielbiają gromadkę dzieci księżnej Kate i księcia Williama. Zawsze nie mogą się nadziwić, jak wyrośli przyszły król Wielkiej Brytanii książę George (11 l.) i jego rodzeństwo, księżniczka Charlotte (9 l.) i książę Louise (6 l.), a wszelkie historie na ich temat są prawdziwym rarytasem wobec dbałości Kate i Williama o prywatność synów i córki. Ale teraz parę z ust puścił sam William! Niezwykłe fakty z życia brytyjskiej rodziny królewskiej zostały ujawnione. William powiedział podczas spotkania z dziennikarzami w Kapsztadzie, że niedawno księżniczka Charlotte zalała się łzami na widok własnego ojca. Jedna rzecz w wyglądzie księcia Williama doprowadziła małą księżniczkę do wielkiej rozpaczy. Co się stało? Nigdy nie zgadniesz! Chodziło o brodę, jaką niedawno próbował nosić mąż księżnej Kate. „Broda! Cóż, Charlotte nie spodobała się ona za pierwszym razem. Płakała potokami łez, kiedy pierwszy raz zapuściłem brodę, więc musiałem ją zgolić" - wyznał książę. Jak się jednak okazuje, mała księżniczka ostatecznie zaakceptowała brodę. "A potem znów ją zapuściłem. Pomyślałem, chwileczkę, i przekonałem ją, że wszystko będzie dobrze” - zapewnia William.

Książę William podjął też inne osobiste tematy. "To było straszne. To był prawdopodobnie najtrudniejszy rok w moim życiu"

Nie był to jedyny prywatny temat, który podjął książę William podczas spotkania z dziennikarzami w Kapsztadzie. Mówił też o ostatnich rodzinnych problemach ze zdrowotnymi perypetiami księżnej Kate na czele.Zazwyczaj opanowany i powściągliwy następca brytyjskiego tronu pozwolił sobie na osobiste, wzruszające słowa. „Szczerze? To było straszne. To był prawdopodobnie najtrudniejszy rok w moim życiu. Więc próba przejścia przez wszystko inne i utrzymania wszystkiego na właściwych torach była naprawdę trudna. Jestem dumny z mojej żony, jestem dumny z mojego ojca. Ale z osobistego, rodzinnego punktu widzenia, to było, tak, to było brutalne” - mówił William. Spytany o to, jak miewa się jego żona, odpowiedział, uśmiechając się: "Ma się dobrze".

Princess Charlotte Had a 'Flood of Tears' When She Saw Dad Prince William's Beard for First Time https://t.co/2XRVWRouRs— People (@people) November 7, 2024

