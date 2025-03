Marine Le Pen skazana. Koniec marzeń o prezydenturze? Jasna deklaracja liderki prawicy

Wybory prezydenckie we Francji bez Le Pen?

Oznacza to, że Marine Le Pen, która trzykrotnie starała się o urząd prezydenta Francji, nie będzie mogła kandydować w wyborach prezydenckich w 2027 roku, chyba że do tego czasu sąd wyższej instancji wyda korzystny dla niej wyrok. Postępowanie w sądach wyższej instancji trwa we Francji od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Marine Le Pen zapewniła, że wyrok sądu, który orzekł wobec niej pięcioletni zakaz ubiegania się o funkcje publiczne, nie oznacza "w żaden sposób" jej wycofania się z życia politycznego. W wywiadzie dla telewizji TF1 Le Pen oznajmiła, że nie zamierza ulec - jak to określiła - "zaprzeczeniu demokracji".

Zawsze będę u boku Francuzów, miliony ich we mnie wierzą i mi ufają.

- oświadczyła Le Pen.

Marine Le Pen po wyroku: "Jestem niewinna"

Przywódczyni francuskiej skrajnej prawicy oświadczyła, że sąd wydał "decyzję polityczną. - Doszło do naruszenia zasad państwa prawa - oceniła liderka skrajnej prawicy i potwierdziła, że będzie odwoływać się od wyroku. - Złożę apelację, ponieważ jestem niewinna - powiedziała Marine Le Pen.

Sonda Jak oceniasz zmianę postawy Francji względem wojny? Dobrze Źle Nie mam zdania