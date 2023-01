Nie żyje współtwórca kultowych "Simpsonów". Poświęcił im 33 lata życia, stworzył 700 odcinków

O śmierci artysty poinformowali twórcy kultowej kreskówki dla dorosłych. Odcinek "Simpsonów", wyemitowany w niedzielę, 1 stycznia, zakończył się w nietypowy sposób. Po napisach końcowych pokazano ujęcie, na którym rodzina Simpsonów siedzi na kanapie w swoim salonie i gra na instrumentach, a dyryguje nimi właśnie Chris Ledesma - tutaj w wersji rysunkowej. "Na zawsze w naszej pamięci" - głosi napis.

Nie żyje Chris Ledesma. Miał 64 lata

Chris Ledesma odszedł w wieku 64 lat. Niemal do końca pracował. Jak przypomina "Variety", z serialem był związany od pierwszego sezonu, wyemitowanego w 1989 roku. "Pracował nad ponad 700 odcinkami i 30 sezonami, dopóki nie opuścił serialu w listopadzie 2022 roku ze względu na problemy zdrowotne" - podaje. Zastąpił go wówczas Jake Schaefer, który tak żegna poprzednika: "Pasja Chrisa Ledesmy do muzyki i Simpsonów była inspiracją. Jestem wdzięczny za czas, który mogłem z nim spędzić w ubiegłym roku. Był wspaniałym mentorem i prawdziwym człowiekiem". Nie wiadomo, na co dokładnie zmarł artysta.

Chris Ledesma nie żyje. Twórca "Simpsonów" kochał muzykę

Wielką miłość do muzyki Ledesma odkrył bardzo szybko - już w wieku trzech lat grał na pianinie, niedługo później rozpoczął naukę gry na trąbce. W swojej karierze odpowiadał także za muzykę do takich produkcji, jak między innymi "Robin Hood: Faceci w rajtuzach" oraz miniseriali "Gypsy" i "Wojna i pamięć". Za dwa ostatnie był nominowany do nagrody Emmy.

Chris Ledesma’s passion for music and for @TheSimpsons was an inspiration. I’m grateful for the time I got to spend with him this year. He was a great mentor and a genuine person. My heart goes out to his family.Rest In Peace Chris 💛 pic.twitter.com/2KRPAlAQ6U— Jake Schaefer (@jschaefermusic) January 2, 2023

Chris Ledesma was a sweet man who loved his job and was really, really good at it. We miss him. @mxedtr @TheSimpsons pic.twitter.com/XqKBjGLcwM— Carolyn Omine (@CarolynOmine) January 2, 2023

