PILNE! Katastrofa wojskowego samolotu w Rosji. Kto był na pokładzie?!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2025-12-09 11:58

Z ostatniej chwili! Rosyjski wojskowy samolot transportowy An-22 rozbił się we wtorek w obwodzie iwanowskim na północny wschód od Moskwy z siedmioma członkami załogi na pokładzie - przekazała telewizja państwowa Rossija. Ustalono, że samolot należał do Ministerstwa Obrony. Kto w nim zginął? Czy komuś uda się przeżyć?

Rosja/ W obwodzie iwanowskim rozbił się rosyjski wojskowy samolot transportowy An-22

i

Autor: Aviation-images/ East News
  • Rosyjski wojskowy samolot transportowy An-22 rozbił się w obwodzie iwanowskim, na pokładzie było siedmiu członków załogi.
  • Ministerstwo Obrony Rosji wysłało ekipy poszukiwawcze na miejsce katastrofy.
  • Więcej informacji na temat przyczyn wypadku i losu załogi ma zostać podanych wkrótce – czy wszyscy zginęli?

Katastrofa samolotu w Rosji

PILNE wieści z Rosji. Jak podała państwowa telewizja Rossija, rosyjski wojskowy samolot transportowy An-22 rozbił się we wtorek w obwodzie iwanowskim na północny wschód od Moskwy z siedmioma członkami załogi na pokładzie. "Media podają, że samolot należał do rosyjskiego Ministerstwa Obrony" - precyzuje agencja Reutera. 

Na miejsce wysłali ekipy poszukiwawcze

"Samolot rozbił się na niezamieszkanym terenie" - miało przekazać rosyjskie Ministerstwo Obrony. Poinformowało też, że na miejsce zdarzenia wysłano ekipy poszukiwawcze i wszczęto dochodzenie w sprawie wypadku - przekazał portal "South China Morning Post". "Fragmenty An-22 znaleziono w rejonie zbiornika Uvod, gdzie doszło do katastrofy. Unosiły się na wodzie" - pisze z kolei ukraiński portal "prm.ua". Nexta na platformie X podaje, że samolot wykonywał "planowy lot próbny po naprawie". 

Rosja. Samolot spadł do wody. Wszyscy zginęli?

Źródło, na które powołuje się dziennik "Izwiestia", poinformowało, że samolot spadł około 150 m od brzegu. W tym miejscu zbiornik ma ok. 5 m głębokości. Według wstępnych nieoficjalnych informacji przekazanych przez portal, załoga samolotu zginęła. An-22 to ciężki samolot transportowy z napędem turbośmigłowym; pierwszy na świecie samolot szerokokadłubowy. Zaprojektowano go do transportu ponadgabarytowej broni i personelu na duże odległości. Może pomieścić do 290 osób. Samolot został zaprojektowany w latach sześćdziesiątych XX wieku. Produkowano go w latach 1966–1976. Spośród 69 wyprodukowanych maszyn do dziś przetrwało zaledwie kilka- przypomina PAP.

Na razie nie ma szczegółowych informacji na temat katastrofy. Pytanie, czy wszyscy na pokładzie zginęli i kim byli? Więcej informacji wkrótce.

Katastrofa lotnicza
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROSJA
KATASTROFA SAMOLOTU