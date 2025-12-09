PILNE! Katastrofa wojskowego samolotu w Rosji. Kto był na pokładzie?!

Rosyjski wojskowy samolot transportowy An-22 rozbił się w obwodzie iwanowskim, na pokładzie było siedmiu członków załogi.

Ministerstwo Obrony Rosji wysłało ekipy poszukiwawcze na miejsce katastrofy.

Więcej informacji na temat przyczyn wypadku i losu załogi ma zostać podanych wkrótce – czy wszyscy zginęli?

Katastrofa samolotu w Rosji

PILNE wieści z Rosji. Jak podała państwowa telewizja Rossija, rosyjski wojskowy samolot transportowy An-22 rozbił się we wtorek w obwodzie iwanowskim na północny wschód od Moskwy z siedmioma członkami załogi na pokładzie. "Media podają, że samolot należał do rosyjskiego Ministerstwa Obrony" - precyzuje agencja Reutera.

Na miejsce wysłali ekipy poszukiwawcze

"Samolot rozbił się na niezamieszkanym terenie" - miało przekazać rosyjskie Ministerstwo Obrony. Poinformowało też, że na miejsce zdarzenia wysłano ekipy poszukiwawcze i wszczęto dochodzenie w sprawie wypadku - przekazał portal "South China Morning Post". "Fragmenty An-22 znaleziono w rejonie zbiornika Uvod, gdzie doszło do katastrofy. Unosiły się na wodzie" - pisze z kolei ukraiński portal "prm.ua". Nexta na platformie X podaje, że samolot wykonywał "planowy lot próbny po naprawie".

Rosja. Samolot spadł do wody. Wszyscy zginęli?

Źródło, na które powołuje się dziennik "Izwiestia", poinformowało, że samolot spadł około 150 m od brzegu. W tym miejscu zbiornik ma ok. 5 m głębokości. Według wstępnych nieoficjalnych informacji przekazanych przez portal, załoga samolotu zginęła. An-22 to ciężki samolot transportowy z napędem turbośmigłowym; pierwszy na świecie samolot szerokokadłubowy. Zaprojektowano go do transportu ponadgabarytowej broni i personelu na duże odległości. Może pomieścić do 290 osób. Samolot został zaprojektowany w latach sześćdziesiątych XX wieku. Produkowano go w latach 1966–1976. Spośród 69 wyprodukowanych maszyn do dziś przetrwało zaledwie kilka- przypomina PAP.

Na razie nie ma szczegółowych informacji na temat katastrofy. Pytanie, czy wszyscy na pokładzie zginęli i kim byli? Więcej informacji wkrótce.

