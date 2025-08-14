Policja zatrzymała Leonardo DiCaprio przed klubem! "Przeszukiwali go"

2025-08-14 12:49

Leonardo DiCaprio (51 l.) zatrzymany przez policję przy ekskluzywnym klubie i przeszukany! Gwiazdor przeżył chwile upokorzenia przed imprezą na Ibizie. Gwiazdor jest tam stałym bywalcem, ale jak się okazało, nie wszyscy go rozpoznają, a nawet gdy już tak się stanie, nie odpuszczają ani jemu, ani innym celebrytom kontroli policyjnej.

Leonardo DiCaprio upokorzony na Ibizie. Ochrona go nie poznała, potem przeszukała go policja

Miała być szalona impreza, a była nieprzyjemna przygoda! Leonardo DiCaprio (51 l.) przeżył chwile upokorzenia na Ibizie. Gwiazdor jest tam stałym bywalcem, ale jak się okazało... nie wszyscy go rozpoznają. Może dlatego, że od lat ciągle chodzi w maseczce? Aktor pewnym krokiem podszedł do jednego z klubów w towarzystwie swojej dziewczyny Vittorii Ceretti (27 l.), a tam... zamiast rozwinąć czerwony dywan, zastąpiono mu drogę! Według "Page Six", aktor musiał poddać się kontroli policyjnej, w tym przeszukaniu i legitymowaniu. Początkowo w ogóle nie było pewne, czy gwiazdor z modelka wejdą na imprezę tequili, ale ostatecznie zostali wpuszczeni. Jak podkreślają jednak amerykańscy dziennikarze, DiCaprio nie był jedyną gwiazdą, którą spotkało takie "wyróżnienie", przeszukanie musieli przejść wszyscy - i anonimowi imprezowicze, i osoby z pierwszych stron gazet.

Leonardo DiCaprio. Z kim się spotykał? Lista partnerek

Historia miłosnego życia aktora jest niezwykle bogata. Oto wierzchołek góry lodowej! W 1995 roku Leonardo krótko spotykał się z Naomi Campbell. Była też top modelka Helena Christensen (1997), gwiazdor "Titanica" romansował również z zamężną wówczas Evą Herzigovą (1998). Z modelką Gisele Bündchen Leo spotykał się aż pięć lat, w latach 2000-2005! Kolejna sławna modelka, Bar Refaeli, usidliła Leo na sześć długich lat. Rozstali się w 2011 roku. Potem DiCaprio zmieniał partnerki jak rękawiczki! Rihanna, Blake Lively, Nina Agdal... W grudniu 2017 roku aktor poznał Camillę Morrone i para była ze sobą do 2022 roku. potem gwiazdor spotykał się m.in. z Gigi Hadid, Lottie Moss. Od dwóch lat trwa u boku włoskiej modelki Vittorii Ceretti (26 l.).

