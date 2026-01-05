Prezydent Wenezueli przed sądem! Nie przyznaje się do zarzutów

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona usłyszeli dziś w sądzie w Nowym Jorku zarzuty. Nie przyznali się do winy

Nicolas Maduro i jego żona nie musieli czekać miesiącami na rozprawę w sądzie. Jeszcze 2 stycznia byli pierwszą parą Wenezueli, a 3 stycznia zostali porwani dosłownie z własnych łóżek przez żołnierzy USA i porwani do Nowego Jorku, zaś 5 stycznia, czyli dziś, stanęli przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Przed sądem federalnym na nowojorskim Manhattanie miała miejsce pierwsza rozprawa porwanego do USA prezydenta Wenezueli. Nicolas Maduro usłyszał cztery zarzuty, w tym najpoważniejszy, czyli udziału w zmowie narkoterrorystycznej. Razem z nim sądzona jest jego żona Cilia Flores, najwyraźniej uznawana przez Amerykanów za część kartelu, którym według nich ma kierować Maduro. Żadne z nich nie przyznało się do winy. Maduro powiedział przed sądem, że nadal uważa się za prezydenta Wenezueli i że jest niewinny, podobnie mówiła Cilia Flores. Jeśli zostaną skazani, grozi im od 30 lat więzienia do dożywocia.

Obalony przez USA Nicolas Maduro oskarżany jest przez Trumpa o kierowanie kartelem

Donald Trump 3 stycznia w nocy uderzył militarnie na Wenezuelę. Obalił jej dyktatora i ogłosił, że Amerykanie przejmują władzę w tym kraju, a obecności wojsk z Waszyngtonu resztki współpracowników Maduro unikną tylko wtedy, gdy całkowicie ugną się pod wszelkimi żądaniami USA. Co więcej, w wyniku brawurowej operacji sił specjalnych porwał prezydenta Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores z ich własnej sypialni, a potem wywiózł do Stanów Zjednoczonych, by postawić ich przed sądem. Trump tłumaczy swoje radykalne działania napływem narkotyków przez Wenezuelę do USA, choć mnożą się komentarze, które głoszą, że to wcale nie Wenezuela jest głównym źródłem, z którego nielegalne środki płyną do Ameryki, a Waszyngton po prostu znów bierze na celownik kraj, w którym dziwnym trafem jest bardzo dużo ropy naftowej - co więcej, w tym wypadku eksportowanej głównie do Chin. Po ataku Trump mówił, mając na myśli przemysł naftowy w Wenezueli: "Cóż, myślę, że będziemy w to mocno zaangażowani. Co mogę powiedzieć, mamy najwspanialsze firmy naftowe na świecie, największe, najlepsze i będziemy bardzo zaangażowani". Oczywiście podkreśla też, że chce "zapewnić wolność narodowi" wenezuelskiemu.

🚨 BREAKING: Maduro tells judge 'I am innocent, I am not guilty,' in court appearance on narco-trafficking charges pic.twitter.com/Pk2NnF2IdJ— Fox News (@FoxNews) January 5, 2026