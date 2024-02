i Autor: PAP/EPA/SERGEJ BOBYLEV / KREMLIN POOL / SPUTNIK

Wojna na Ukrainie

"Rosja nie zaatakuje NATO". Jest mowa o minimalnym zagrożeniu

Zofia Dąbrowska | PAP 5:10

Czy Rosja zaatakuje NATO, czy może zaatakować kraje bałtyckie, a nawet Polskę? Takie pytania są ostatnio zadawane coraz częściej w związku z brakiem znaczących ukraińskich sukcesów w wojnie. Niejeden ważny polityk i generał wzywał społeczeństwo, by przygotowywało się na wypadek konfliktu. Na szczęście są i tacy, którzy uważają, że wojny nie będzie, bo Putin nie zaatakuje NATO. Należy do nich m.in. dowódca łotewskich sił zbrojnych generał Leonids Kalninsz. Co powiedzieli łotewscy politycy?