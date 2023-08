Szok! Nowa dziewczyna DiCaprio ma 32 lata. Arabella Chi pręży się na jachcie

Leonardo DiCaprio widziany na jachcie z Arabellą Chi z "Love Island". Gwiazdor woli teraz blond trzydziestolatki?

Leonardo DiCaprio (49 l.) nie przestaje podrywać kolejnych modelek! A jedyne, co zmienia się w jego życiu, to wiek partnerek. Jeszcze w zeszłym roku mawiano, że boski Leo nie umawia się z dziewczynami powyżej 25 roku życia. Potwierdzało to rozstanie z modelką Camillą Morrone, która osiągnęła właśnie ten matuzalemowy wiek. Ale potem aktor poderwał chociażby Gigi Hadid, 28-latkę, nie wspominając już o Irinie Shayk (37 l.), z którą podobno także flirtował. Leo woli teraz trzydziestolatki? Zdają się to potwierdzać nowe doniesienia o imprezowym życiu gwiazdora. Ostatnio widziano go na jachcie na Ibizie z seksowną Arabellą Chi (32 l.). Modelka, prezenterka i gwiazdka reality show "Love Island" ma już 32 lata! Jest blondynką, choć ostatnio Leo przez krótki czas preferował brunetki. Ciekawe, ile czasu przetrwa ten romans?

Leonardo DiCaprio. Lista partnerek. Z kim się spotykał?

W 1995 roku Leonardo krótko spotykał się z Naomi Campbell. Była też top modelka Helena Christensen (1997), gwiazdor "Titanica" romansował też z zamężną wówczas Evą Herzigovą (1998). Z modelką Gisele Bündchen Leo spotykał się aż pięć lat, w latach 2000-2005! Potem padł rekord, jakiego nie pobiła nawet Camila Morrone. Kolejna sławna modelka, Bar Refaeli, usidliła Leo na sześć długich lat. Rozstali się w 2011 roku. Potem DiCaprio zmieniał partnerki jak rękawiczki! Rihanna, Blake Lively, Nina Agdal to wierzchołek góry lodowej... W grudniu 2017 roku aktor poznał Camillę Morrone i para była ze sobą do sierpnia 2022 roku. Ostatnio z aktor łączony był z modelką Gigi Hadid (27 l.), potem brytyjsko-hinduską modelką Neelam Gill (28 l.) i Mayą Jamą (28 l.), angielską prezenterką telewizyjną, prowadzącą m.in. reality show "Love Island".

