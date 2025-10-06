Walka gwiazd na pierścionki zaręczynowe! Lauren Sanchez czy Georgina Rodriguez?

Lauren Sánchez i Georgina Rodríguez rywalizowały na pierścionki na pokazie Balenciagi

Ach, co to była za batalia! Ostatni pokaz Balenciagi podczas Paryskiego Tygodnia Mody stał się scenerią walki dwóch gwiazd na pierścionki warte fortunę. Lauren Sánchez (56 l.) i Georgina Rodríguez (31 l.) usiadły tuż obok siebie w pierwszym rzędzie i od razu zwarły się w boju. Świeżo upieczona żona Jeffa Bezosa i narzeczona piłkarza Cristiano Ronaldo wyraźnie eksponowały biżuterię na palcach, wysuwając dłonie tuż przed obiektywy fotografów. Ogromny diament zdobiący dłoń Lauren Sanchez został zaprojektowany przez znaną jubilerkę Lorraine Schwartz i szacuje się, że może ważyć do 45 karatów, jego wartość to około 6 milionów dolarów. Tymczasem diamentowy pierścionek Georginy ma około 30 karatów,a jego wartość szacowana jest na około 5-6 milionów dolarów. Dla Lauren pierścionek zaręczynowy to pamiątka, bo ślub z Bezosem odbył się już w Wenecji w czerwcu tego roku, a dla Georginy - obietnica wyjścia za jednego z najsłynniejszych piłkarzy świata.

ZOBACZ TEŻ: Była na ślubie Bezosa, teraz ujawnia prawdę. Wielu będzie zaskoczonych

Paryski Tydzień Mody. Tam chce być każda modna celebrytka

Paryski Tydzień Mody (ang. Paris Fashion Week) to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mody, które odbywa się dwa razy do roku w Paryżu – w lutym/marcu i we wrześniu/październiku. To tutaj największe domy mody i projektanci prezentują swoje najnowsze kolekcje, zarówno na sezon wiosna/lato, jak i jesień/zima, dla nadchodzącego sezonu. Tydzień Mody w Paryżu jest organizowany przez Fédération de la Haute Couture et de la Mode, stowarzyszenie zrzeszające prestiżowe domy mody. Organizowane są zarówno pokazy haute couture – ekskluzywne, ręcznie szyte kolekcje dla wąskiej grupy klientów i mediów, jak i ready-to-wear (pret-à-porter) – kolekcje gotowe do noszenia, przeznaczone dla szerokiej publiczności i sklepów. Na Paris Fashion Week regularnie prezentują się takie marki jak Chanel, Dior, Louis Vuitton, Balenciaga, Saint Laurent czy Givenchy.

Sonda Kto bardziej Ci się podoba, Lauren czy Georgina? Lauren Georgina

Lauren Sánchez and Georgina Rodríguez put multimillion-dollar rings on display at Balenciaga fashion show https://t.co/3WPNf0inYo pic.twitter.com/m3exVsHCKz— Page Six (@PageSix) October 5, 2025

Quiz. Znasz polskie gwiazdy? W tym teście trudno uzyskać 10/10 Pytanie 1 z 10 Doda ma brązowy medal: po występie na Mistrzostwach Polski Juniorów w lekkiej atletyce w biegach na 800 metrów z Letnich Igrzysk Olimpijskich – skoku w dal Następne pytanie